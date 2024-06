Gobierno de Sheinbaum continuará con rescate en Pasta de Conchos: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si en tres meses no se concluye el rescate en la mina de Pasta de Conchos, el siguiente gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo le dará continuidad.

López Obrador pidió esperar el dictamen técnico para saber si hubo una explosión dentro de la mina y si hubo responsabilidad de la empresa por no querer rescatar a las víctimas.

“Es importante porque si no alcanzamos a rescatar todos los cuerpos, pues ya lo van a hacer los del nuevo gobierno. Claudia que es tan sensible, es de las cosas por las que estoy contento, porque imagínense, queda esto pendiente con alguien que no le importa o que no está del lado del pueblo sino, de los potentados”, dijo el mandatario.

Ayer, la Secretaría de Gobernación indicó que la zona donde se dio el hallazgo está a 146 metros de profundidad y está identificada como el sitio donde se habrían refugiado 13 mineros. Se determinará si hubo una explosión o un derrumbe.