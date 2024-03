En Puerto Escondido, Sheinbaum promete un gobierno cercano al pueblo

Ciudad de México.- En su gira por Puerto Escondido, Oaxaca, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo (Morena-PT-PV) dijo que de llegar a la presidencia mantendrá un gobierno cercano al pueblo y no se ocultará en una torre de cristal.

“Como profesionistas, como científicos, siempre debemos estar cerca del pueblo, no vivimos allá en una torre de cristal y siempre lo he dicho, a mí mi educación me la pagó el pueblo de México y hay que regresar al pueblo de México lo que nos dio, por eso queremos educación, salud, vivienda, bienestar, más democracia y más justicia”, dijo la aspirante presidencial.

Añadió que solo ella gobernará el país, en respuesta a los detractores que han dicho que será Andrés Manuel López Obrador quien dicte la política de México. Dijo que seguirá la ideología de humanismo mexicano, pero eso no significa que el actual presidente vaya a tener decisiones sobre el país.

Sobre los ataques del presidente argentino Javier Milei a López Obrador, la candidata presidencial Sheinbaum pidió respeto para el mexicano y recalcó que su gobierno se caracteriza por la defensa de los derechos del pueblo, en cambio el argentino privilegia al mercado.