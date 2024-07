Impiden salir de Panamá a Calderón y Fox; iban a Venezuela

Foto: Associated Press | Ilustrativa

Ciudad de México.– Los expresidentes de México Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada fueron retenidos en un avión que iba a partir de Panamá a Venezuela.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, dio a conocer que se impidió despegar desde el país centroamericano a un vuelo en el que viajaban varios expresidentes que iban a Venezuela para participar como observadores electorales en los comicios del próximo domingo.

"Avión de Copa (Airlines) que transportaba a (ex) presidenta (Mireya) Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar", informó el mandatario panameño en redes sociales.

Los expresidentes forman parte del Grupo Libertad y Democracia, conformado, además de Moscoso, por el mandatario dominicano, Luis Abinader, y los expresidentes del gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy, así como por los exmandatarios Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Jeanine Áñez y Jorge Quiroga, de Bolivia; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México, e Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia.

Esta iniciativa también la conforman los expresidentes Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad y Guillermo Lasso, de Ecuador; Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; y Mauricio Macri, de Argentina; además del líder opositor venezolano Juan Guaidó y el exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño.

Ante esto, Vicente Fox se pronunció desde un avión: "parados aquí en Caracas, pero hay cuatro aviones ya de (la aerolínea) Copa que están también detenidos, y dicen que no los sueltan y no los dejan volar si no se bajan los cinco expresidentes".

La decisión de Venezuela de impedir a algunos de ellos partir desde Panamá llega después de que el Grupo Libertad y Democracia manifestara que cualquier intento de fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela debe ser sancionado por la comunidad internacional.

En los comicios del domingo 28 de julio participarán 10 candidatos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro y el exembajador Edmundo González Urrutia, el abanderado de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y quien lidera la intención de voto, según las encuestadoras tradicionales.