Shanik habla del momento cuando perdió a su hijo en trágico accidente

Ciudad Juárez.– Shanik Berman poco a poco se está transformando en una de las favoritas del reality "La Casa de los Famosos" conforme avanzan los días y da más a conocer detalles de su vida privada. Sobre uno de esos momentos habló durante su estancia en el programa, donde recordó el momento en que perdió a Daniel Berman, su hijo de 19 años.

La muerte de Daniel no es un hecho reciente, ocurrió en 2004, debido a un accidente automovilístico en la Ciudad de México. El accidente ocurrió cuando otro vehículo intentó cambiar de carril sin precaución y colisionó con el coche de Daniel, causando que este se volcara y resultara en su muerte por un golpe en la cabeza. La persona que viajaba con él salió ilesa.

En aquel entonces, Shanik mantuvo silencio sobre la tragedia y fue hasta varios años después cuando empezó a compartir su experiencia en su programa de radio y en diversas entrevistas.

Recientemente, Berman rememoró el momento en que recibió la noticia del fallecimiento de su hijo y su reacción inmediata ante las cientos de cámaras del famoso reality show.

"Me habla Jorge a las 4:00 de la mañana y me dice ‘te tienes que regresar’, yo le digo ‘No, papi, es hasta mañana cuando me regreso’ y me dice ‘no, es que ‘nuestro hijo se murió’; yo pensé que estaba soñando y le colgué”, confesó Shanik

La conductora prosiguió la charla indicando que, tras terminar la llamada con su esposo, Jorge Berman, empezó a recibir llamadas de medios de comunicación que la interrogaban acerca del fallecimiento de su hijo.

“¿Es cierto que tu hijo se murió?, me decían”, agregó “Le dije a Jorge, pero llévalo al doctor y me decía: es que está muerto (...) cómo sabes que se murió, trata de hacer algo y me decía: es que está muerto; yo aullé todo el camino del avión, eran gritos como de una loba herida”.