Claudia Sheinbaum se reúne con jóvenes en Campeche

Ciudad de México.- Durante su gira por Bécal, municipio de Calkiní, en Campeche, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, se reunió con simpatizantes y militantes, además de tener la oportunidad de escuchar la música de una banda de reggae maya.

Cargando...

Sheinbaum Pardo aseguró a los jóvenes que en el 2024 no se trata de ejercer el derecho a la democracia, sino que también significa seguir luchando por la justicia para todos, en especial para quienes menos tienen.

‘’Los jóvenes no son el futuro de México, son el presente de México, igual que la niñez y podemos construir ese México que inició su transformación con el Presidente López Obrador y esa transformación no solo depende de Layda, de Rommel, depende de todas y todos ustedes, no solamente en ejercer nuestro derecho a la democracia, sino seguir luchando por un México con justicia’’, dijo.

Añadió al puntualizar que el objetivo de la siguiente etapa de la 4T será seguir garantizando los derechos como la educación, la salud, el acceso al deporte, a la cultura y en general a más oportunidades para todos.

Cargando...

Puntualizó que las juventudes son la esencia de la Cuarta Transformación, por lo que hizo un llamado a fortalecer las bases de la 4T para lograr conquistar la lucha que se aproxima el siguiente año, en la cual los jóvenes deberán de tomar un rol protagónico.