Traemos buenas propuestas para empresarios: Esther Mejía

Ciudad Juárez- La candidata a la presidencia municipal de Ciudad Juárez por Movimiento Ciudadano Esther Mejía Cruz, señaló que su equipo de campaña tiene el conocimiento necesario para presentar las propuestas necesarias en pro de esta frontera y de cara al encuentro con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"Tenemos muy buenos temas, yo en lo personal me apliqué y me rodie de gente experta en muchos temas por que yo quiero hacer un trabajo excepcional para Juárez, para ir trabajando e ir recomponiendo la situación. Estamos muy bien documentados con datos y con expertos para que no vuelva a pasar lo que nos ha pasado siempre con promesas que no se cumplen, nada mas vienen a engañar a la gente", expresó la aspirante naranja para Net Noticias.