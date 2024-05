Presentan App para pedir recolección de basura desde el celular

Ciudad Juárez. - La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) presentó a la ciudadanía la aplicación Trash Away, cuyo objetivo es la recolección de basura que, por alguna razón, no fue llevada por el camión del servicio municipal que regularmente levanta los desechos domésticos.

Juan Gutiérrez y Edgar Flores, responsables de la empresa que se encarga del diseño de aplicaciones como Trash Away, hablaron de los beneficios de esta nueva compañía.

“Es una alternativa de recolección de basura con un enfoque ecológico, que, utilizando la tecnología, consigue que esa basura que ya generamos llegue a un destino correcto”, explicó Edgar Flores, quien aclaró que no buscan sustituir el servicio que ya otorga la autoridad municipal, sino actuar de forma colaborativa.

Esta aplicación funciona cuando en una vivienda, por algún motivo, quedan desechos que el camión de la basura no se llevó, “ya sea que no pasó, o si lo hizo, no se lo llevó todo”. Esta aplicación se convierte en una alternativa para que, desde el celular, se solicite que recojan tu basura.

Para los empresarios integrantes de Canaco, el plus de esta alternativa es que la aplicación garantiza al usuario una correcta disposición de los desechos. Gracias a los acuerdos con los socios de la aplicación, cuentan con empresas que ya disponen de esa basura y la misma aplicación se encarga de enlazarlos.

“En eso consiste esta aplicación colaborativa: tenemos a la persona que tiene el problema de la basura, tenemos a un driver o recolector que tiene un vehículo adecuado para recoger la basura y darle el servicio y correcta disposición rastreable para la aplicación. Si es escombro, basura de la casa, cartón o plástico, por ejemplo, los enviamos a puntos de transferencia. Algo que nos ha llevado la misma aplicación es que empezamos a ver la posibilidad de separar la basura”, detallaron los impulsores de este servicio.

Los promotores de esta aplicación de recolección informaron que actualmente tienen una campaña de recolección de basura electrónica. En esta ocasión, no se trata solo de recoger, sino que también están dando información en escuelas, sobre todo de nivel básico, para el manejo y adecuada disposición de la misma.

Para mayor información sobre esta aplicación, se puede consultar en las redes sociales de la empresa Trash Away.