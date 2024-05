Falso que insectos de temporada sean dañinos: Experta

Ciudad Juárez.- Ante los comentarios que circularon a través de redes sociales, donde la comunidad ha replicado versiones confusas acerca de los presuntos riesgos que implica la presencia de enjambres de diminutos insectos de color negro, que se pegan a la ropa y piel, este medio consultó a expertos en la materia, quienes explicaron que no son dañinos, y sus poblaciones pueden controlarse.

Existen miles de especies de insectos, por lo que su identificación precisa requiere de especialización en cada grupo, sin embargo, entomólogos con trabajos de investigación en la ciudad precisaron que se trata de áfidos, un tipo de pulgón, con especial interés por los espacios con vegetación.

Aun cuando no son dañinos, es importante tomar en cuenta que los ecosistemas deben tener un equilibrio, por lo que la maestra Carmela Silva Vázquez, docente del programa de Bilogía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) compartió una explicación acerca de los entornos donde se desarrollan y desmintió que sean animales cadavéricos (que se alimentan de cadáveres).

“El calor se presentó mucho antes de lo esperado, no es normal, entonces los animalitos inician su fase reproductiva, son puros animales fitófagos, se alimentan de plantas; entonces, como ellos ya detectaron el calorcito, tienen que salir a reproducirse”, detalló acerca del avistamiento de los insectos en cuestión durante las últimas semanas.

Los ejemplares de áfidos tienden a asociarse con lugares donde hay maleza, suciedad y hasta animales en descomposición, sin embargo, su verdadero interés está en los brotes de hojas verdes.

“Realmente de alimentan de plantas, están muy asociados con lugares donde tenemos presencia de maleza que son lugares que los albergan, lo que son casas abandonadas, lotes baldíos, y son característicos de esos lugares donde no hay una limpieza tal cual. Es importante tener en la ciudad esa maleza porque permite tener insectos que polinizan y esa maleza les sirve, pero de repente se sale de control”, refirió la bióloga.

La especialista destacó que los comentarios replicados por las redes sociales son erróneos, respecto a que los enjambres avistados sean de riesgo o transmitan enfermedades a los humanos o mascotas por supuestamente estar en contacto con cadáveres, debido a que no corresponden con entomofauna cadavérica.

“Me llamó la atención que dijeran que salen de fosas de cuerpos, claro que no, el indicador (de esos casos) son moscas, y no es una mosca. Este es un insecto homóptero que se alimenta de la savia de las plantas, y más si te acercas a algún cultivo de alfalfa o de algodón, que todavía existen algunos lunares de ciertos tipos de cultivos en nuestra comunidad”, compartió la entrevistada.

Destacó que la presencia de los mosquitos también es un indicador del cambio climático, debido a que las altas temperaturas durante la primavera, anticipándose al verano, precipitó el ciclo reproductivo de insectos y aves.

Exhortó a no confundir la certeza de que los áfidos no son dañinos para la salud de personas o mascotas, con la importancia de controlar y contener la proliferación de otros bichos como los insectos Aedes aegypti que transmiten dengue, zika y chikungunya; o las garrapatas, que son de importancia médica al ser transmisores de la bacteria que provoca la enfermedad de rickettsiosis, que de no contar con un diagnóstico oportuno pude provocar incluso la muerte.

“La maleza puede albergar animales benéficos, pero también albergan garrapatas; la ciudad tiene muchos perros callejeros por todos lados, es inevitable que esté la presencia de la garrapata, que busca su hospedero, que son los perros, pero si no encuentra su hospedero tal cual, pueden acercarse a los humanos. Al tener perros hay que estar al pendiente de que las camas estén limpias, los rincones estén limpios, evitar acumular materiales como maderas, cosas que no revisemos continuamente”, reflexionó la maestra Silva Vázquez.

Dependiendo de las reacciones del organismo de cada persona, los insectos que pueden ser de riesgo médico van desde la picadura de una hormiga, una abeja, una avispa, por lo que al detectarlas no se les deben de agredir, es oportuno avisar a un especialista para su reubicación, llamar al 911, pedir apoyo a Bomberos o el servicio gratuito disponible por la dirección de Ecología, que se puede solicitar a los teléfonos 656 737 0885 y 656 756 7793.