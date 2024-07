Tiene Juárez 44% de los casos relacionados con altas temperaturas

Chihuahua.– Ciudad Juárez tiene el 44 por ciento de los casos médicos relacionados con las altas temperaturas durante la presente temporada de calor, es decir, 27 de las 61 incidencias que registra la Secretaría de Salud.

Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de epidemiología, informó que, al corte de hoy, se contabilizan 30 atenciones por insolación, 29 por golpe de calor y 2 por quemaduras, a las que deben sumarse las dos defunciones, una en Juárez y otro en Guadalupe y Calvo.

Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de epidemiología | Manuel Escogido

El médico abundó en que al menos 17 municipios han contabilizado entre uno y cuatro casos de cualquiera de los padecimientos, por lo que exhortó a la población para tomar las medidas preventivas y evitar ser víctima de las altas temperaturas.

El sector poblacional más afectado está entre los 25 y 44 años, seguido por el de 65 y más, informó el médico, por lo que no deben relajarse las medidas de cuidado básico como la ingesta abundante de líquidos, uso de bloqueador, no exponerse al sol por periodos largos y poner especial atención en adultos mayores, menores de edad, personas con enfermedades cónicas y no olvidarse de las mascotas.