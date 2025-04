Sin aplicar sanciones a alumnos que lleven comida chatarra a las escuelas

Ciudad Juárez.- Con la entrada en vigor del Plan de Alimentación Saludable, al interior de las escuelas se está trabajando en la concientización de los niños, niñas y adolescentes para que no consuman alimentos chatarra; sin embargo, no se aplicarán sanciones a los estudiantes que lleven estos productos a las escuelas.

Aldo Viezcas Alcántar, jefe de Servicios Regionales de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) Zona Norte, informó que están trabajando en hacer conciencia en los niños y niñas desde temprana edad para que modifiquen sus hábitos alimenticios y eviten consumir comida ultraprocesada, con exceso de grasa, sodio y azúcares.

Refirió que la Secretaría de Educación no emitirá sanciones, pues no es la autoridad indicada para hacerlo, pero que sí estarán invitando a los alumnos a que sigan las indicaciones del plan y, en caso de que los niños continúen llevando alimentos no autorizados a las escuelas, se les pedirá que los guarden o se llamará a los padres de familia.

Viezcas Alcántar indicó que han estado visitando algunas escuelas y cafeterías, y en la totalidad de ellas se vende fruta picada, aguas frescas o naturales e incluso hot cakes integrales. Incluso en algunos planteles se instaló una patrulla de alimentación saludable.

Refirió que los maestros y directivos están muy comprometidos en acatar estas nuevas disposiciones, además de que es un plan integral con actividades físicas para promover hábitos saludables en los infantes.

Ante estos cambios, consideró que más que resistencia por parte de los padres de familia, es algo nuevo para ellos, ya que ahora deben pensar en qué otras alternativas deberán darles de lonche a sus hijos.