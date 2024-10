Salió de Oaxaca para buscar a su hijo; debe volver con las manos vacías

Ciudad Juárez.– Cuatro meses de búsqueda incansable han deteriorado la salud de la señora Irma Sabino Ortega, quien ha puesto todo su esfuerzo para localizar a su hijo Enrique Torres Sabino, desaparecido el 1 de junio en Ciudad Juárez.

A más de 2 mil kilómetros de su lugar de origen (Oaxaca), la señora Sabino viajó a esta ciudad a encontrarse con su hija Celina para que ambas fueran sometidas a un análisis de ADN e integrar la información a la base de datos de personas ausentes. Llegó desde inicios de agosto de este año, sin embargo, suman ya 132 días sin saber de él y ahora deberá volver a su estado sin encontrar a su hijo.

La señora Sabino es mamá de cinco hijos, dos de ellos vinieron a la frontera a trabajar y tres más viven en el mismo estado que ella, a donde deberá regresar, pues su estado de salud se ha complicado al presentar presión arterial alta, lo que le provoca fuertes dolores de cabeza, dolor en el pecho, mareos e incluso visión borrosa.

El día que Enrique ya no regresó

Su hija Celina Torres Sabino, hermana de Enrique, compartió a Netnoticias que llegó a esta ciudad a trabajar hace un año, y pese a los comentarios de inseguridad de los que había escuchado, nunca imaginó que su familia se vería afectada, pues hace cuatro meses y nueve días su hermano salió de su casa en la colonia Las Haciendas, abordó su auto sin que supieran a dónde se dirigía y no han vuelto a saber de él.

En los primeros días de búsqueda, la señora Celina dijo que las autoridades solo encontraron el vehículo de su hermano en una escena del crimen donde no estaba Enrique. Las dos personas que iban a bordo del automóvil de Torres Sabino dijeron a las autoridades ser víctimas de una agresión, pero no fueron retenidas y ahora no se sabe su paradero para que aporten datos de la posible ubicación del hombre desaparecido.

Tras permanecer en esta frontera por poco más de dos meses, la señora Irma ha presentado problemas de salud de forma recurrente, y tan solo en la última semana ha registrado altos niveles de presión arterial, pero debe volver a su casa en el estado de Oaxaca, sin que las autoridades le hayan proporcionado nueva información que permita dar con el paradero de su hijo.

Celina informó que esperan ser recibidas el día viernes a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte, pues dijo que fueron convocadas por personal que se identificó como del área de Atención a Víctimas, les informaron que deberán entregar documentos para adjuntar al expediente.

En redes sociales se ha creado una cuenta de Facebook que divulga el caso de desaparición de Enrique, para que cualquier persona que tenga información pueda proporcionarla para su localización; también se pueden comunicar a los números de emergencias 911, o a la línea de denuncia anónima 089 para aportar datos a la autoridad sobre el paradero del hombre en cuestión.