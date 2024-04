Ciudad Juárez.- Desde las 06:00 de la mañana familias evangélicas se reunieron a las faldas del cerro de la Biblia para iniciar con las labores de retoque del las letras y a su vez elevar una oración de paz por la ciudad.

Gabriel Andavaso pastor de la iglesia Triunfo de la Cruz, quien es uno de los iniciadores de este ya tradicional evento, informó que este sábado alrededor de 3 mil personas trabajarán en la pinta de las letras que forman el lema “La Biblia es la Verdad Léela”, el cual luce en este cerro desde hace ya 37 años.

“Es una gran emoción participar en este evento hay gente de todas la congregaciones de Juárez, y por 37 años lo hemos estado haciendo”, dijo el pastor quien recordó que el objetivo de este acto en su inicio fue recordar la unidad de la iglesia en Juárez, además de enviar un mensaje que es una experiencia personal.

Al evento fue invitado el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien subió hasta las letras para junto a los creyentes reconocer al pueblo cristiano, por su labor en favor de la comunidad.

“Es un mensaje positivo para la ciudad que nos sirve a todos, es un mensaje de fe en una ciudad que tiene sus complejidades”, dijo el alcalde al descender del cerro.

En torno a los comentarios de ambientalistas que califican como un acto de daño ambiental la pinta del cerro, el alcalde dijo:

“Es cal, es agua , es sal; es agua tratada, no hace ningún daño. Hace muchísimo bien, para mi no hay ningún debate y no veo que haga ningún daño”, añadió.