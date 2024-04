Ciudad Juárez.- Integrantes de colectivos ambientalistas de la ciudad, así como especialistas en ciencias como la biología han manifestado su desacuerdo con la práctica realizada por organizaciones religiosas que interviene un área natural del municipio, por lo que piden a las autoridades se realice un estudio para conocer el impacto que esta actividad pueda ocasionar.

Luego de la convocatoria emitida por organizaciones religiosas para acudir este sábado 6 de abril a la Sierra de Juárez para renovar el 'color blanco' con el que se traza el mensaje “Cd Juárez La Biblia es la Verdad Leela”, se emitieron expresiones en contra.

El colectivo Sierra de Juárez, que desde hace unos años ha promovido una agenda pública en la cual invita a la comunidad fronteriza a conocer la riqueza natural que guarda este espacio para incentivar su conservación y respeto, se encuentra entre quienes se posicionaron.

“Sabemos que el cerro ‘Lee la Biblia’ es un símbolo dentro de la comunidad, sin embargo, atenta contra el equilibrio ecosistémico de nuestra Sierra de Juárez. Nos pronunciamos en contra de las labores de repintado de las letras que se llevará a cabo este sábado”, se lee en su publicación vía redes sociales.

Dentro del pronunciamiento explican que a pesar de ser simbólico para algunas personas, es importante reconocer que la exposición a sustancias externas ha dicho ecosistema puede conllevar afectaciones al suelo y al medio ambiente con implicaciones negativas para la supervivencia de especies de flora y fauna.

“Este ecosistema único alberga una variedad de especies vegetales y animales que podrían ser desplazadas o incluso extinguidas debido a la perturbación causada por las actividades de repintado”, plantea el documento.

Raymundo Aguilar, coordinador de dicho colectivo compartió en entrevista para Netnoticias que en recorridos realizados en puntos de la Sierra se puede observar que quienes recurren a esta práctica hacen el retiro de fauna para crear un ‘camino’ sin garantizar la reubicación de especies removidas.

“Se necesita hacer estudios para identificar, y monitorear el tema de esas actividades. No es la única, hay otras, como el Cerro del Caballo, una lagartija, una H, en total son como siete pintas, tres estan en propiedad privada, y ninguna autoridad se ha molestado por hacer algún tipo de estudios o resolución de conflictos, beneficiando solo a un grupo”, expresó.

Con el objetivo de conocer la postura de especialistas que han realizado estudios en el entorno natural ubicado al poniente de la ciudad, este medio consultó a la maestra Rosario Carrazco, docente del programa de medicina de la UACJ y bióloga con especialidad en fauna silvestre.

“La falta de investigación hace que no haya datos duros para sustentar un pronunciamiento en contra de que se haga esta pinta, porque no tenemos investigaciones actuales, recientes generadas en esa área, pero lo que sí sabemos es que la cal apagada o viva tiene efectos a la salud humana”, expresó Carrazco.

Entre los efectos que puede producir el inhalar hidróxido de calcio (cal apagada) y óxido de calcio (cal viva -mezclada con agua-) se encuentra irritación en la nariz, la garganta y pulmones, provocando tos, falta de aire y genera un silbido al respirar, explicó la bióloga respecto a la bibliografía que sí está disponible.

“Dependiendo de la exposición o el grado de contaminación que pueda llegar a tenerse, puede darse un daño ocular. Cabe recordar que es una actividad de origen religioso, no es una iniciativa social con alguna beneficencia o algo (...) que nada tiene que ver con el medio ambiente. No toda la población de residentes de la ciudad estamos de acuerdo con eso”, expresó la bióloga.

Un argumento que ha trascendido es que la presencia de la cal en el suelo tiene efectos positivos, al respecto la experta en vida silvestre explicó que solo se justifica cuando hay una actividad agrícola y se requiere la desacidificación del suelo, situación que no está presente en el caso de la Sierra de Juárez ni es el objetivo por el que se coloca en la zona.

Al consultar a la dirección de Ecología municipal para conocer si se otorgaron permisos o si se realiza alguna regulación con motivo de esta práctica, se mencionó que no es de su competencia. Mientras que la dependencia de Desarrollo Urbano descartó que les corresponda emitir algún permiso.

“No tenemos nosotros una facultad legal para intervenir. En todo caso sería la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). No hay que olvidar que la costumbre hace Ley, esa actividad viene haciéndose hace más de 32 años en la cual, hasta donde yo sé no hay un caso documentado que se haya afectado la fauna o la flora del cerro. Es un cerro que no es protegido, como los médanos u otro tipo de áreas. Creo que hay una confusión porque no se usa un químico como tal, no es una pintura corrosiva y lo que se pinta son piedras”, aseguró César Díaz Gutiérrez, titular de Ecología Municipal.

El Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Juárez establece en varios capítulos y artículos las siguientes precisiones sobre las responsabilidades de la autoridad local:

Artículo 5.- Corresponde al Ayuntamiento:

III.- La regulación de la imagen en la preservación y mejoramiento ambiental de los centros de población para protegerlos de la contaminación visual.

Artículo 7.- Corresponde a la Dirección y en su caso a la JMAS.

I.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en sus respectivas circunscripciones territoriales, salvo cuando se trate de asuntos reservados a la Federación o al Estado.

XVI.- Expedir las autorizaciones en material de impacto ambiental que le competan, así como los demás trámites relativos en la materia.

XVII.- Resolver o canalizar las denuncias que la ciudadanía promueva en materia de deterioro ecológico.

XXVI.- Inspeccionar, vigilar e imponer sanciones en asuntos de su competencia.

Artículo 9.- Corresponde al Comité Municipal de Ecología:

IV.- Promover y organizar estudios e investigaciones que conduzcan al conocimiento total de las características ecológicas del municipio.

En ese sentido, Raymundo Aguilar, representante del colectivo Sierra de Juárez hizo un llamado a la autoridad para que se promueva la investigación y preservación del área natural, que en múltiples ocasiones se ha promovido su declaración como reserva natural, sin que hasta ahora se haya emitido un dictamen al respecto.

“La autoridad municipal debería velar por el interés común de la ciudad y hacer que existan esos estudios. Si no hay un estudio y hay una controversia, deberían buscar un estudio al respecto con Profepa, Sedue y Semarnat porque se debería estudiar el tema”, apuntó Aguilar.

''Entre los ejemplares vegetales que destacan por su presencia en la zona se encuentran plantas como: gobernadora, nopales, biznaga, lechuguilla, agaves, yuca y sotol. Y en fauna, una infinidad de reptiles, insectos polinizadores, aves, e incluso hay evidencia científica que reportan presencia de coyotes y venados'', informó la experta en especies silvestres Rosario Carrazco.

El mensaje escrito sobre material rocoso de uno de los cerros que integra ma franja de terreno elevado que conforma la Sierra de Juárez se pintó por primera vez en 1987, de acuerdo con registros periodísticos, por lo que este año se cumplen 37 años, durante los cuales se ha repintado con una mezcla de cal, agua y sal aproximadamente cada cuatro años.

Se estima que la superficie que cubre el mensaje abarca dos hectáreas de terreno, cada letra mide 25 metros y el color blanco proviene de dicha mezcla que se coloca sobre rocas produciendo relieve para que se perciba a la distancia desde la mancha urbana.