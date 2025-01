No es un número significativo: alcalde sobre primeras deportaciones

Ciudad Juárez.- Luego de que la oficina del Consejo Estatal de Población (Coespo) dio a conocer que fueron repatriados alrededor de 50 personas durante el primer día con Donald Trump, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dijo que no es un número significativo tomando a consideración la dinámica de la frontera.

En una reciente entrevista el alcalde confirmó que fueron alrededor de 50 personas connacionales las que fueron deportadas, pero no se sabe si son parte de la estrategia anunciada por el presidente Donald Trump.

“Ayer me comentaron extraoficialmente que hubo 50, no sabemos si son parte de esta estrategia. La frontera es muy dinámica, no es un número significativo”, dijo.