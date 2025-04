Infidelidad en la era de las redes sociales: ¿Qué es el microcheating?

Foto: Associated Press

Nueva York.- Darle "me gusta" a la foto de un compañero en redes sociales. Enviarle mensajes directos. Revisar WhatsApp con más frecuencia que antes.

Interactuar progresivamente de esta manera con alguien fuera de tu relación puede no ser un gran problema para ti. Sin embargo, para tu pareja, podría ser un microengaño, lo que algunas personas consideran una forma de infidelidad porque puede implicar construir un vínculo con un emoji de corazón a la vez.

Si bien ampliar los límites de lo permitido en una relación no es un concepto nuevo, el problema se ha vuelto aún más común con el auge del trabajo remoto, dijo William Schroeder, terapeuta y propietario de los centros Just Mind Counseling en Austin, Texas.

“La gente está teniendo más relaciones digitales, lo que crea más espacio para eso”, dijo Schroeder. “En este entorno de teletrabajo, puede ser aún más fácil porque el riesgo es realmente bajo”.

¿Qué es el microcheating?

El microcheating, un término popularizado por la psicóloga australiana Melanie Schilling, podría ser cualquier cosa menos una relación física o emocional si implica un comportamiento del que no se puede hablar abiertamente con una pareja.

Además de las charlas furtivas en las redes sociales, también podría significar quedarse demasiado tiempo en el dispensador de agua para hablar con un compañero de trabajo, compartir detalles personales de su propia relación o vestirse elegante si sabe que verá a alguien.

“Simplemente le pusimos una etiqueta nueva”, dijo Abby Medcalf, psicóloga de Berkeley, California, y presentadora del podcast “Relationships Made Easy”.

Pero Medcalf señaló que, en los últimos años, la mayoría de sus pacientes recurren al microcheating mediante mensajes de texto o en redes sociales. Y puede ser un terreno resbaladizo.

¿Cual es el problema?

A medida que las normas de las relaciones evolucionan y términos como "poliamor" salen a la luz, dar "me gusta" o comentar una foto puede parecer bastante inofensivo. A muchas parejas no les importa, dijo Medcalf, pero quienes sí lo hacen no deberían sentirse mal por ello.

“En las relaciones no hay nada bueno ni malo”, dijo. “Todo se reduce a preferencias”.

Incluso si una acción específica no ha sido discutida ni prohibida, los problemas surgen cuando le quita energía a la relación principal, dijo.

"Es engaño si a tu pareja no le gusta, o no lo sabe, o no le gustaría si lo supiera", dijo.

Aconsejó resistir el impulso de fisgonear, lo cual es señal de falta de confianza en la relación. "Solo quieres saber cómo te trata tu pareja", dijo. "¿Te sientes el número uno?"

¿Cómo deben afrontarlo las parejas?

Schroeder dijo que toda relación tiene límites, algunos de los cuales pueden haberse hablado y otros estar implícitos. Hoy en día, la zona gris es más grande que nunca.

En particular, si una pareja se conoció en una aplicación de citas, es importante hablar sobre si desactivarla y ser exclusivos, dijo. Luego, definan qué significa "exclusivo", como no salir con otras personas, continuar conversaciones a través de una aplicación o buscar a otras personas en redes sociales.

El mejor momento para hablarlo es mucho antes de que surja un problema, aunque sea difícil saber cuándo o cómo, dijo. Comparó esta conversación con conducir.

"Si crees que tienes el tanque de gasolina lleno, no vas a empezar a pensar: '¿Cuándo debemos parar a cargar gasolina?'", dijo.

Un cambio de comportamiento —si tu pareja parece ser más reservada con su teléfono, por ejemplo, o revisa las redes sociales con más frecuencia— podría ser señal de un problema, dijo. Pero intenta no ser acusador. Más bien, menciona que has notado que está más ocupada con su teléfono y que te preocupa porque no estás seguro de qué significa.

“Tener ese tipo de curiosidad es un lugar mucho mejor para tener una conversación”, dijo Schroeder.

Dijo que el microcheating ocurre por muchas razones, pero a menudo se debe a que las personas simplemente buscan esa chispa que sienten en una nueva relación. Algunos pacientes que se comportan con secretismo nunca pasan de la raya, pero Schroeder dijo que darse cuenta de si uno mismo lo está haciendo puede ser instructivo.

Además, no significa necesariamente el final de una relación.

“Esta crisis puede ser una herramienta para reconstruir”, dijo. “A veces, cuando surgen estos pequeños ejemplos de microtrampas, puede ser muy útil comprender: 'Bueno, ¿por qué me pasa esto?'”.