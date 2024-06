Ciudad Juárez.- Padres de familia de la escuela primaria Independencia se manifestaron el viernes para denunciar casos de bullying, así como malas condiciones de las aulas y baños.

Ana Cecilia Mendoza dijo que a su hija la han golpeado constantemente sus compañeros de quinto año, y a pesar de la queja expuesta ante la directora del plantel, Ana Luisa Cruz Ramos, no se ha solucionado la situación.

“Mi hija ha llegado golpeada a la casa varias veces y me dice que fueron sus compañeros del salón, que no solo a ella, sino a otros compañeros que también los agreden. Yo fui a hablar con la directora y primero me trató bien, dijo que iba a solucionar el problema, pero se ha puesto más grave. Los niños llevan navajas y hasta balas de pistolas, pero no se hace nada y eso nos preocupa”, manifestó la madre de familia.

La molestia de los padres radica también en la nula respuesta de la directora, pues el ambiente de violencia dentro de la escuela se agudiza con la mala infraestructura, pues los salones se caen, se gotean y los baños no sirven.

La escuela se encuentra en el cruce de las calles Carmen Arenal y Salvador Esparza López, de la colonia Independencia II.