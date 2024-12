Ciudad Juárez.- Malú Flores, madre de Rubí Luna, la joven reportada como desaparecida el pasado 21 de septiembre, ofreció una rueda de prensa para aclarar la información difundida sobre el hallazgo de restos humanos que, según algunas fuentes cercanas al caso dentro del Ministerio Público, corresponderían a su hija desaparecida hace tres meses.

Flores desmintió que la fiscalía le haya confirmado que los restos encontrados pertenezcan a Rubi. “No puedo decir que es mi hija porque no me han confirmado nada. Seguiré buscándola con vida hasta que tenga la certeza de que es ella”, declaró.

La madre denunció que las autoridades le informaron que las pruebas de ADN podrían tardar entre mes y medio y dos meses, ya que lo encontrado no corresponde a un cuerpo, sino a una osamenta. “No me han mostrado prendas ni objetos que permitan identificarla. ¿Cómo pueden afirmar algo que ni a mí me han confirmado?”.

Flores también expresó su descontento con la cobertura mediática, señalando que las filtraciones y la información han agravado su dolor. Además, desmintió que en la audiencia de los dos detenidos se haya declarado culpabilidad o presentado pruebas contundentes, contrario a lo que comunicó la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 16 de diciembre, cuando formuló la importación en contra de Alejandra B. S. y Brayan Alexis C. M. por el hallazgo de una osamente en el domicilio donde vivían, y que se presume, podrían pertenercer a la joven Rubí.

Por último, Flores hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe compartiendo la pesquisa de Rubí, destacando que la búsqueda con vida parece haberse detenido por parte de las autoridades. “Hoy se cumplen tres meses de su desaparición, y mi esperanza no morirá hasta tener la confirmación de que es mi hija”, concluyó.