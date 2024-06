Ciudad Juárez.- Una adolescente estudiante fue víctima de abuso sexual por parte de uno de sus compañeros de salón, por lo que llamó a su mamá y esta a su vez hizo el reporte al 911 para solicitar la presencia de la Policía.

El percance se registró en la Secundaria Estatal 3016, ubicada sobre la avenida Benjamín Franklin, a escasos metros del cruce con López Mateos.

La afectada, quien cursa el segundo grado, mencionó que no ha sido la primera vez que su compañero la acosa, ya que en otras ocasiones incluso hasta le cortó el cabello, además de cometer otras agresiones.

Este viernes mientras transcurría su horario de clases su compañero la agredió sexualmente, pese a que los directivos del plantel se enteraron de la situación permitieron que el menor fuera retirado por su madre y así evitar la confrontación con la Policía, situación que reclamó Yadira Cortés, de la Red Mess de Mujeres, quien acompañó a los afectados.

"Llega la Policía Municipal, que es la que estaba cercana, se genera un folio con la numeralia correspondiente a violencia familiar, que es la violencia de género, en lo que esperamos a que llegue la unidad especializada nos dice que no encuentran al menor, que no saben en dónde está y finalmente no sale.

Llega la Unidad Especializada y en el momento en que llega la Unidad Especializada, sale el menor acompañado de su madre a subirse al autor privado y no entendemos por qué la administración hizo eso. Le dijimos, usted no debería haberlo dejado salir, porque estamos esperando la Policía para que lo detengan y se proceda como corresponde", comentó la activista.