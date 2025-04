Sin reglas claras, mipymes al borde del caos exportador: Advierte Anierm

Ciudad Juárez.- A casi una semana de la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, son las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) las que enfrentan la mayor incertidumbre en lo que se refiere a los procesos de cómo exportar sus mercancías hacia el vecino país.

Marcelo Vázquez, delegado regional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm) explicó que el proceso convencional para la exportación es sencillo. Una empresa que se dedica a exportar muebles de madera y aglomerados o laminados, compra en Estados Unidos y lo importa a México, entonces esa materia prima se transforma en una cocina y los productores tienen que verificar que tienen que su sello de Hecho en México no se borre, ni que la etiqueta se pierda, explicó.

El representante de Anierm explicó que hay tres figuras que pueden elaborar un certificado de TMEC porque es uso libre, puede ser el productor, el distribuidor o el exportador, si cualquiera de ellos sabe que cumplen con las normas del Tratado de Libre Comercio, se llena adecuadamente la información, le ponen la fracción, la partida y es el fabricante, distribuidor, exportador y se va a la exportación como típicamente sucedía siempre.

“Ya lo que no sabemos es cómo le va hacer Aduana de Estados Unidos por siglas CBP para poder determinar que un producto verdaderamente todos sus componentes o partes, como la madera que es el ejemplo utilizado, son mexicanas o Estados Unidos, ahí es donde todavía no tenemos un criterio armado de cómo va a proceder si CBP para poder decir que tal o cual producto está “Hecho en México”, es producto americano, o producto mexicano o canadiense, esa parte no la tenemos clara todavía”, cuestionó el delegado.

Esta asociación espera que pronto haya un comunicado o un oficio oficial de las autoridades de Estados Unidos, en tanto que esta semana ya busca un acercamiento con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para conocer los criterios que les ha dado su área central o de comercio y saber cómo van a manejar el tema del criterio para poder definir que verdaderamente el origen es producto mexicano.

Destacó que las empresas que tengan complicaciones pueden acercarse en horario de oficina a Anierm, cuyas instalaciones se ubican en el segundo piso del edificio rojo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) el número es 656 613 34 63 si requieren asesoría.