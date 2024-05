Ciudad Juárez.- Elementos de la Policía Municipal acudieron la tarde del martes a la clínica número 56 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de recibir un llamado de emergencia por un caso de acoso sexual.

De acuerdo con los primeros datos referidos sobre el caso, la víctima sería una mujer usuaria del servicio médico en la clínica, quién acudió a consulta y fue acosada sexualmente por el médico familiar que la atendió.

De acuerdo con testigos en el lugar de los hechos, la Policía Municipal conversó al exterior de la clínica con dos jóvenes, un hombre y una mujer, detallando lo ocurrido y posteriormente salió un hombre de la clínica el cual fue arrestado por los oficiales.

Al hacer el seguimiento del caso, Netnoticias pudo tener comunicación con la víctima, quien proporcionó datos sobre lo ocurrido este día cuando acudió a su cita médica de seguimiento luego de que le hicieron estudios.

La mujer de 19 años de edad, identificada con las iniciales J.C.D. dijo para este medio que el tema de su consulta médica era sobre su salud sexual, por lo que el médico le hizo varias preguntas sobre sus parejas sexuales y después de una exploración le realizó preguntas que salían de la información médica requerida para la atención.

La mujer se encontraba en el área de exploración en el consultorio, cuando las preguntas del médico empezaron a ser incómodas, describió.

“Me palpó y me preguntó tal cual que si me gustaba el pene, que si me gustaba mucho. Me dijo que si a mí me gustaba tener muchas relaciones sexuales, y no, le dije que mi vida sexual era regular. Me dijo que había algo que se llamaba ninfomanía que era querer tener relaciones sexuales todo el tiempo no importaba con quién, y le dije que no, que eso no me pasaba”, describió la víctima.

“Me subí el pantalón y yo me bajé de la camilla, y me preguntó que si le quería tocar el pene así tal cual me lo preguntó. Yo le dije que no, él hizo una expresión y me tocó la frente empujándome muy leve diciendo algo como ‘ay, tontita’. Yo seguía en el área de la camilla y estábamos muy cerca”, dijo sobre los siguientes momentos al interior del consultorio.

Al regresar al escritorio recibió la receta e indicaciones para acudir a estudios, luego de ir a la farmacia llamó a su pareja a quien se encontraba esperándola al exterior de la clínica y le pidió que entrara. En el lugar le contó lo ocurrido y ambos se dirigieron a confrontar al médico al consultorio.

El doctor se encontraba con otra paciente sin embargo la pareja de la víctima insistió en que le dijera porque él había acosado y por qué le había hecho esas preguntas. Posteriormente llegó personal de administración del IMSS, quienes intervinieron y dijeron que pondrían un acta administrativa y que procedieran a llamar a las autoridades.

Luego de comunicarse al 911 llegó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a quienes no dejaron ingresar al inmueble argumentando que era propiedad federal.

Después de algunas llamadas acudieron refuerzos de la Policía Municipal e ingresaron buscando al agresor señalado como el médico Raymundo I.V. sin embargo, ya no se encontraba en el edificio por lo que se procedió a la detención de quien se identificó como administrador de la clínica y había impedido el acceso a los oficiales de seguridad.

Luego de las instrucciones de los oficiales, la víctima y su pareja se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) dónde esperan poder interponer la denuncia para que abra una carpeta de investigación sobre los hechos de acoso ocurridos este día.

Así como la localización del médico, debido a que huyó y únicamente se realizó la detención de quien obstruyó la labor policiaca en el lugar de los hechos.

Respecto al caso, este medio está a la espera de una respuesta o posicionamiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, al haber realizado una solicitud de información sobre lo ocurrido.