Investiga IMSS denuncia de acoso en clínica de Juárez

Ciudad Juárez.- Luego de que una usuaria señaló a un médico por acoso en la clínica 56 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Representación del organismo en Chihuahua emitió una tarjeta informativa para condenar lo ocurrido, ofrecer atención y apoyo a la afectada.

La situación de acoso denunciada ocurrió cuando la joven de 19 años, identificada con las iniciales J.C.D. acudió a consulta médica de seguimiento de su salud sexual, cuando el médico identificado como Raymundo I.V. le realizó expresiones que salían del protocolo de salud y que la incomodaron.

“Me palpó y me preguntó tal cual que si me gustaba el pene, que si me gustaba mucho. Me dijo que si a mí me gustaba tener muchas relaciones sexuales, y no, le dije que mi vida sexual era regular (...) Me subí el pantalón y yo me bajé de la camilla y me preguntó que si le quería tocar el pene, así tal cual me lo preguntó. Yo le dije que no, él hizo una expresión y me tocó la frente empujándome muy leve diciendo algo como ‘ay, tontita’. Yo seguía en el área de la camilla y estábamos muy cerca”, describió la víctima a este medio.

Las expresiones emitidas la noche del martes por el IMSS en Chihuahua señalan:

“Respecto a los presuntos hechos que involucran a un trabajador de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 56, en Ciudad Juárez, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua informa: El Instituto condena los hechos y brindará atención y apoyo a la usuaria afectada”.

El mismo documento apunta que se procederá con una investigación interna, a fin de determinar las responsabilidades y acciones consecuentes.

El IMSS declaró que colaborará de manera permanente en la atención de los requerimientos que al efecto formulen las autoridades competentes.

La Representación manifestó que en su compromiso con la población derechohabiente tiene el objetivo de evitar y, en su caso, sancionar las conductas que afecten la integridad de las personas.

Se comprometió a reforzar los protocolos y exhortó al personal institucional a apegarse a los valores y principios que establece el Código de Conducta.