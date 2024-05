Ciudad Juárez.- Al darse a conocer la denuncia de una joven que fue acosada por un médico en consulta en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 56 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), otra mujer la contactó para contarle su experiencia y decidieron acudir juntas a denunciar.

Los hechos ocurridos el martes 14 de mayo los expuso Judith D.C., una usuaria del servicio de salud, quien tiene 19 años. Ella narró lo acontecido en el consultorio con las preguntas y expresiones inapropiadas formuladas por el médico acerca de su sexualidad.

A leer el caso que circula en redes sociales y medios de comunicación, Judith recibió múltiples muestras de apoyo, pero también comentarios de al menos otras siete mujeres que habían sido víctimas de acoso por parte del mismo médico.

“En todos los mensajes y comentarios que tuve siete chicas me mandaron mensaje siendo víctimas de la misma persona. Yo las animé diciéndoles que viniéramos todas juntas para que pudiera haber consecuencias reales hacia esta persona, pero unas no quisieron y otras no pudieron”, compartió Judith a Netnoticias.

Entre ellas se encuentra una mujer de 33 años identificada con las iniciales C.L.G., quien contactó a Judith para mostrarle su solidaridad y revelarle que ella también había pasado por algo similar.

En entrevista para este medio, la usuaria C.L.G. describió que por meses ha soportado el acoso del médico del IMSS, identificado como Raymundo I.V., del consultorio número 4. Pese a recibir atención médica en esa clínica, desde hace 3 años, llevando seguimiento médico mensual, las situaciones incómodas se presentaron a partir de enero de este año.

“Cuando miré la fotografía del doctor en Facebook, antes de leer el escrito de Judith, me imaginé que era algo así. Empecé a leerlo y me di cuenta que había pasado lo mismo. Yo tengo con el mismo médico desde el 2021 pero apenas este año, el 24 de enero, fue mi primera inconformidad. Preguntas que no eran apropiadas o referentes a la consulta que yo acudo por mes. Preguntas morbosas”, aseguró la víctima, quien prefirió no expresar las frases y palabras del médico.

Pese a lo ocurrido, la mujer no acudió a hacer ningún reporte por desconocimiento de a quién referirse en la clínica. Al presentarse una segunda situación incómoda en su consulta del mes de abril, la usuaria dudaba en regresar al seguimiento médico.

“No puse la queja porque uno piensa que es parte de su protocolo médico, y no puse la denuncia, pero yo lo sentía que no era normal. Ahora que vi la publicación pues ya vi que estaba mal ahí (...) Después de lo que me preguntaba, yo seguía con mi consulta o cambiaba de tema, cuando ya se me hacía que no era, solo le decía que me diera mi receta”, describió la entrevistada agobiada por la situación.

Fue hasta que comentó lo ocurrido con la enfermera de su trabajo que ella la orientó y le dijo que acudiera a la jefatura de la clínica para poner una queja. Antes de que C.L.G. acudiera a su cita del mes de mayo fue que surgieron los señalamientos, por lo que decidió acudir a denunciar ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM).

“Quiero que me cambien de consultorio, hubo un tiempo en el que estuvo él incapacitado y estuvieron otros doctores, (el trato fue) bueno. Por lo mismo yo casi no voy con él, la verdad. Da desconfianza, miedo que pregunte sus preguntas tontas”, dio a conocer la mujer.

“Él no le pide a la enfermera que entre con uno cuando él va a revisar, y sus preguntas que son muy... yo lo siento con morbosidad. Aunque no son dentro del tema, él hace esas preguntas”, aseguró.

Al haberse inspirado a buscar los medios legales de denuncia por conocer el caso de otra afectada, la usuaria expresó la invitación a que otras mujeres puedan acudir también a la Fiscalía a poner su denuncia formal.

“Por todas, porque no sabemos a quién más le puede pasar, que nos apoyemos todas, que tomen cartas en el asunto contra él, porque no puede estar así trabajando”, convocó.

Ambas víctimas refirieron que el trato del personal en las instalaciones de la FEM fue amable, empático y profesional.