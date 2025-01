Clausura Gobernación 12 establecimientos en Juárez

Ciudad Juárez.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, dio a conocer que durante la semana del 20 al 26 de enero del 2025 efectuó 245 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Estos operativos arrojaron como resultado un total de 27 clausuras, de las cuales 9 fueron en Chihuahua, 3 en Delicias, 1 en Saucillo, 1 en Meoqui, 1 en Cuauhtémoc y 12 en Ciudad Juárez.

El objetivo de estas revisiones permanentes es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

• Licorería “Licores Dania” por acta no atendida.

• Licorería “Licotes El Mosta” por acta no atendida.

• Tienda de abarrotes “Súper Six Sahuaros” por acta no atendida.

• Restaurante bar “Patio Mamitas” por operar fuera de horario.

• Licorería “Licores Avalos” por acta no atendida.

• Licorería en tienda de autoservicio “Cb Súper Colegio Militar” por licorería en tienda de autoservicio.

• Licorería “El Canal” por acta no atendida.

• Licorería “Los Mezquites” por acta no atendida.

• Licorería “Douz Champagneria” por acta no atendida.

Delicias:

• Bar “Bar Mi Oficina” por acta no atendida.

• Cantina “Club Jardín” por acta no atendida.

• Tienda de abarrotes “Manantial” por acta no atendida.

Saucillo:

• Licorería “Cervecería Turismo” por no contar con permiso.

Meoqui:

• Licorería en tienda de autoservicio “Expendio Herrera” por falta de revalidación 2024.

Cuauhtémoc:

• Restaurante bar “Las Trancas” por operar fuera de horario.

Juárez:

• Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Virreyes II” por acta no atendida.

• Tienda de abarrotes “Modelorama 154” por acta no atendida.

• Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six 16 de septiembre” por acta no atendida.

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Bachíniva” por acta no atendida.

• Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Luisa” por acta no atendida.

• Tienda de abarrotes “Modelorama 23” por acta no atendida y violación de giro.

• Licorería “Modelorama 46” por acta no atendida.

• Licorería “Súper Six División del Norte” por acta no atendida.

• Tienda de abarrotes “Six Sifuentes” por violación de giro.

• Tienda de abarrotes “Six Súper Monarrez” por violación de giro.

• Cantina y salón de baile “Nuevo Sinaloa” por acta no atendida.

• Salón de baile “El Clóset” por acta no atendida.