Los boletos de Mega Millions suben a 5 dólares

Nueva York.- Los jugadores de Mega Millions obtendrán probabilidades ligeramente mejores y deberían comenzar a ver más premios mayores de mil millones de dólares, pero a un costo, literalmente, con los boletos para la lotería multiestatal subiendo de precio a 5 dólares.

El precio para jugar Mega Millions se duplicó con creces para los sorteos que comenzaron el martes, pero los funcionarios de la lotería están apostando a que los grandes premios que esperan captarán la atención del público y conducirán a un aumento concomitante en las ventas.

“La gente quiere mucho los grandes premios ”, dijo Joshua Johnston, director de la lotería del estado de Washington y responsable del juego Mega Millions. “Esperamos ver un aumento en las ventas con esto”.

¿Cómo está cambiando Mega Millions?

El mayor cambio es el aumento del precio del boleto de 2 a 5 dólares. Los funcionarios de la lotería esperan que este aumento aumente los ingresos del juego bisemanal, lo que les permitirá mejorar las probabilidades de ganar el premio mayor de 1 en 303 millones a 1 en 290 millones.

El mayor precio del boleto también significa que el premio mayor puede comenzar en 50 millones de dólares, en lugar de los 20 millones de dólaresanteriores, y que se espera que el premio mayor crezca más rápidamente. Cada vez que no haya un gran ganador , el premio mayor aumentará considerablemente. Los funcionarios esperan que supere con mayor frecuencia el umbral de mil millones de dólares, que atrae mayor atención y mayores ventas.

Con las nuevas reglas, los premios de los boletos que no acierten los seis números también aumentarán, y quienes no acierten el premio mayor recibirán al menos 10 dólares. Cada boleto también incluirá un multiplicador aleatorio que puede multiplicar el premio hasta por 10, una función adicional que antes costaba 1 dólar adicional. El multiplicador no aplica al premio mayor.

¿Por qué está cambiando el juego?

Las nuevas reglas tienen dos objetivos principales: abordar lo que la industria llama “fatiga del jackpot” y diferenciar Mega Millions de Powerball, el otro juego de sorteo de lotería que se juega en todo el país.

La fatiga por los jackpots es el fenómeno por el cual los premios deben crecer descomunalmente para que la mayoría de los jugadores se den cuenta y compren algunos boletos. Hoy en día, un premio de 300 millones de dólaresque antes se ganaba en los minimercados apenas se registra.

Con las nuevas reglas, los funcionarios esperan que los premios mayores promedio aumenten de aproximadamente 450 millones a 800 millones de dólares, dijo Johnston. Y creen que ni siquiera la fatiga de la lotería es rival para el premio de mil millones de dólares, que se otorga con mayor frecuencia.

"Cuando llegas a mil millones, la gente dice: 'Vaya, eso es un montón de dinero'", dijo Johnston.

Los funcionarios de la lotería dijeron que hay una clara correlación entre premios mayores y mayores ventas, pero no todos los que juegan se dejan llevar por los premios más grandes.

Sandie Yeaman, de Omaha, Nebraska, expresó su desconcierto ante la conexión.

"Me conformaría con un millón de dólares, y otros también", dijo. "Que una persona gane 50 millones de dólares es ridículo".

¿Qué tan raro es un precio de entrada de 5 dólares?

Mega Millions será el juego de lotería más caro del país, donde se seleccionan números aleatorios para determinar un ganador.

Aun así, ese precio es mucho menor que el de los boletos de raspadito que ofrecen algunos estados. En Texas, por ejemplo, algunos boletos de raspadito cuestan 100 dólares cada uno.

Fuera de Estados Unidos, la lotería de Navidad El Gordo en España limita el número de billetes vendidos y cobra 20 euros (casi 22 dólares) por un billete parcial y 200 euros (casi 220 dólares) por un billete completo.

El aumento del precio de Mega Millions dejó a Saeedith Williams, de East Point, Georgia, inseguro de si seguirá comprando varios boletos por semana. "Quizás compre un boleto a la semana ahora que cuesta 5 dólares cada uno", dijo.

¿Qué pasa con el Powerball?

Una vez que se implementen las nuevas reglas, los dos juegos de lotería que alguna vez fueron notablemente similares ahora tendrán algunas diferencias clave.

El mayor contraste será el costo, ya que Powerball seguirá con sus boletos de $2 ($3 en Idaho y Montana, donde requieren un paquete de premios especial).

Con ese precio más bajo del boleto, se ofrecerán premios mínimos más pequeños, desde $4, o menos de la mitad del premio más bajo de Mega Millions. Sin embargo, los jugadores de Powerball podrán pagar un dólar extra por "Power Play", un multiplicador aleatorio que, al igual que en Mega Millions, puede aumentar todos los premios excepto el premio mayor.

Los sorteos de Powerball seguirán realizándose tres veces por semana (los lunes, miércoles y sábados por la noche), mientras que Mega Millions realizará sorteos los martes y viernes.

Los cambios harán que las probabilidades del premio mayor de ambos juegos sean un poco más cercanas, siendo las probabilidades del premio mayor de Powerball de 1 en 292.2 millones apenas peores que las nuevas probabilidades de Mega Millions.

Recuérdame, ¿cuál es el sentido de todo esto?

Para los jugadores, es una oportunidad de gastar un poco de dinero en un sueño de riquezas increíbles y al mismo tiempo reconocer la realidad de que es casi seguro que no sucederá.

En los 45 estados, además de Washington D. C. y las Islas Vírgenes Estadounidenses, donde se juega Mega Millions, el juego recauda fondos para diversos servicios, como becas educativas. Las agencias locales de lotería gestionan el juego en cada jurisdicción y las decisiones sobre cómo se reparten las ganancias están plasmadas en la ley estatal.