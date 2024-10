Foto: Associated Press

2/2 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

1/2 Foto: Associated Press

Scranton.- El expresidente Donald Trump profirió insultos contra su contrincante, la vicepresidenta Kamala Harris, y otras mujeres el miércoles, y afirmó que no estaba interesado en poner fin a sus ataques incluso si eso ahuyenta a las votantes mujeres.

“No quiero ser amable”, dijo Trump en el primero de sus dos eventos del día en Pensilvania, un estado reñido dada su falta de una clara preferencia política. “Saben, alguien me dijo: ‘Deberías ser más amable. A las mujeres no les gusta eso’. Le respondí: ‘No me importa’”.

Más tarde refutó que su retórica fuera un problema, incluso cuando los sondeos muestran que las mujeres ven de forma menos favorable a Trump en comparación con los hombres. “Las mujeres quieren ver a nuestro país de regreso”, puntualizó. “A ellas no les importa”.

Trump y Harris mantuvieron actos de campaña incluso en momentos en que la llegada a tierra del huracán Milton amenazaba con ensombrecer la contienda presidencial por la posibilidad de que pueda causar daños catastróficos en Tampa y otras partes de la costa occidental de Florida. Harris viajó a Nevada para una serie de actos de campaña en el oeste del país, pero primero estuvo presente en una sesión informativa con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca para tratar temas relacionados con la tormenta y la respuesta federal.

En Scranton, Pensilvania, Trump profirió una serie de insultos personales contra Harris —llamándola “repugnantemente incompetente” y “absolutamente incapacitada para el cargo de presidenta de Estados Unidos”—, y lanzó ataques contra una de las presentadoras del programa “The View” de ABC, en donde Harris se presentó el martes.

Dijo que Sunny Hostin, quien es de ascendencia negra y latina, es “más tonta que Kamala”.

“Esa es una mujer tonta. Disculpen. Disculpen, mujeres, es una tonta”, señaló sobre Hostin, quien le preguntó a Harris si había algo que hubiera hecho de manera diferente a lo realizado por Biden en los últimos cuatro años. La respuesta de Harris fue: “No se me ocurre nada”.

Más tarde, en Reading, Trump arremetió contra la otra anfitriona del programa, refiriéndose a Whoopi Goldberg —quien también es negra— como “demente” y “malhablada”.

“Fue asquerosamente sucia, repugnante”, dijo. “Fue muy sucia. Cada una de sus palabras fue repugnante, sucia. Toda una perdedora”.

Trump y su equipo de campaña han explotado la respuesta de Harris a la pregunta relacionada con Biden para tratar de proyectarla como una continuación de la impopular presidencia de Biden.

En el acto en Reading, el expresidente señaló que la respuesta de Harris había sido “inhabilitante”, y enumeró una serie de tragedias ocurridas durante el gobierno de Biden, incluido el ataque de Hamás del 7 de octubre contra Israel y la invasión de Rusia a Ucrania.

“La gente se está dando cuenta de que ella es una persona tonta. Y no podemos tener a otro presidente tonto”, subrayó.

También criticó al gobierno de Biden por su respuesta a la devastación del huracán Helene en el sureste del país.

“Este gobierno no ha hecho un trabajo adecuado en lo absoluto. Terrible, terrible”, dijo ante los presentes. “Sólo oramos por todos”, continuó. “Esperamos que Dios los mantenga a salvo”.

En tanto, el equipo de campaña de Harris se burló de Trump por el número de asientos vacíos en la arena Reading, un tema delicado para el republicano.

En ambos eventos, Trump hizo un llamado a votar de forma anticipada, y subrayó que si gana el estado “lo ganamos todo”.

“Cuando las casillas abran el día de mañana, no esperen. Vayan de inmediato. Vayan lo más pronto que puedan”, dijo en Scranton. Los residentes de Pensilvania pueden llenar sus papeletas para votar por correo en las oficinas electorales locales, pero el estado no cuenta con el tipo de votación anticipada que existe en otros lugares. Cada condado determina cuándo es que las papeletas por vía postal estará disponible.