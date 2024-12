Cámara baja de EU aprueba ley de financiación y la envía al Senado

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Washington.- Pocas horas antes de que venza a medianoche el plazo para evitar un cierre gubernamental, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un nuevo plan de su presidente Mike Johnson el viernes que financiaría temporalmente las operaciones federales y la ayuda en casos de desastre, pero descarta las exigencias del presidente electo Donald Trump de que se incremente el tope de endeudamiento para el nuevo año.

Johnson insistió en que el Congreso “cumplirá con nuestras obligaciones” y no permitirá que las operaciones federales se paralicen antes de la temporada de vacaciones navideñas. Sin embargo, el desenlace del día era incierto después de que Trump reiterara su insistencia de que se incluya un aumento en el techo de deuda en cualquier acuerdo; de no ser así, que los cierres “comiencen ahora”, según declaró en una publicación matutina.

El proyecto de ley fue aprobado por 366 votos a favor y 34 en contra, y ahora pasa al Senado, donde se prevé sea aprobado con rapidez.

“No habrá un cierre del gobierno”, dijo Johnson antes de la votación.

Fue el tercer intento de Johnson de lograr uno de los requisitos básicos del gobierno federal: mantenerlo abierto. Y generó interrogantes serias sobre si Johnson podrá mantener su puesto frente a la ira de sus colegas republicanos, y trabajar junto a Trump y su aliado multimillonario Elon Musk, quienes han marcado el paso de las jugadas legislativas esta vez.

La exigencia de último momento de Trump era casi imposible de cumplir, y Johnson casi no tuvo más opción que eludir su presión para que se aumente el techo de endeudamiento del gobierno. Johnson sabía que no habría suficiente apoyo dentro de la mayoría republicana para aprobar cualquier paquete de financiación, ya que muchos republicanos prefieren recortar el gobierno federal y ciertamente no permitirían más deuda.