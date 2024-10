Corte Suprema mantiene prohibición de abortos en Texas

Foto: Associated Press

Washington.- La Corte Suprema dejó vigente este lunes la decisión que prohíbe los abortos de emergencia que violen la ley en Texas, que tiene una de las prohibiciones al aborto más estrictas del país.

Sin dar explicaciones, el máximo tribunal dejó vigente el fallo de un tribunal inferior según el cual los hospitales no pueden ser obligados a practicar terminaciones de emergencia de embarazos que violen la ley de Texas, no hubo ningún disenso público.

El gobierno del presidente Joe Biden le había pedido a la Corte Suprema que desestimara el fallo del tribunal menor, argumentando que los hospitales están obligados a practicar abortos en situaciones de emergencia bajo las leyes federales, el gobierno señaló una decisión previa de la Corte Suprema en un caso similar registrado de Idaho, en que los magistrados por estrecha mayoría permitieron los abortos de emergencia mientras continúa una demanda.

El gobierno federal también mencionó un fallo de la Corte Suprema de Texas según el cual los médicos no tienen que esperar a que la vida de una mujer esté en peligro inmediato para poder practicar legalmente un aborto, de acuerdo con el gobierno estadunidense, ello ajusta a Texas a las leyes federales e implica que el fallo de la corte menor no es necesario. Texas le pidió a la Corte Suprema federal mantener vigente la orden, argumentando que el fallo del tribunal estatal significa que la ley de Texas, a diferencia de la de Idaho, sí tiene una excepción para proteger la salud de la mujer y que no hay conflicto entre las leyes federal y estatal.

Los médicos han dicho que la ley sigue siendo peligrosamente vaga luego que una junta médica se negó a especificar exactamente qué condiciones califican como excepción, han aumentado recientemente las denuncias de que mujeres embarazadas con problemas médicos han sido rechazadas en salas de emergencia en Texas y otros estados, mientras los hospitales debaten si el cuidado estándar podría violar las estrictas leyes contra el aborto.

La terminación de un embarazo siempre ha sido parte del tratamiento médico para personas con complicaciones serias como manera de evitar la sepsis, la atrofia de órganos u otros problemas, pero en Texas y otros estados, médicos y hospitales han dicho que no queda claro si esas terminaciones violan las prohibiciones al aborto que acarrean penas de prisión.

El caso empezó luego que la Corte Suprema derogó el fallo Roe vs. Wade en 2022, lo que llevó a prohibiciones al aborto en varios estados gobernados por republicanos, el gobierno de Biden emitió una directriz diciendo que los hospitales todavía debían practicar abortos en casos de emergencia, bajo una ley de salud que requiere a la mayoría de los hospitales atender a cualquier paciente enfermo.

Texas demandó en contra de esa directriz, argumentando que no se puede obligar a los hospitales a violar la prohibición al aborto vigente en el estado, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito le dio la razón a Texas, diciendo en enero que el gobierno estadunidense había excedido su autoridad.