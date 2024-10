Renuncia vicealcalde de seguridad pública de la ciudad de NY

Foto: Associated Press

Nueva Yor.- El asediado alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo el lunes que aceptó la renuncia de su vicealcalde de seguridad pública, Philip Banks, el más reciente funcionario de alto rango en dejar el cargo mientras el alcalde se defiende de una acusación de aceptar sobornos y llamados a renunciar.

La renuncia, reportada por primera vez en el New York Post, se produce un mes después de que agentes federales confiscaran dispositivos de altos funcionarios de la ciudad, incluidos Banks y su hermano, el canciller escolar David Banks, quien renunció la semana pasada. En total, cinco altos funcionarios han dejado la administración en el último mes.

Los fiscales federales han dicho que están llevando a cabo “varias investigaciones relacionadas” además del caso contra el alcalde, quien fue acusado el mes pasado de aceptar contribuciones ilegales de campaña y sobornos de ciudadanos extranjeros. Adams se declaró inocente.

En una investigación por separado, los fiscales federales están analizando si una firma de consultoría dirigida por un tercer hermano de Banks, Terence, violó la ley al aprovechar sus conexiones familiares para ayudar a empresas privadas a obtener contratos de la ciudad, según una persona familiarizada con el asunto que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a revelar información sobre las investigaciones.

Los tres hermanos Banks niegan haber actuado mal.

Adams ha rechazado los pedidos de renuncia, restando importancia a las preocupaciones sobre su capacidad para gobernar mientras monta su defensa legal y lidia con un éxodo de asesores de alto rango. “Confío en que cuando la verdadera historia salga a la luz y no una versión unilateral, los neoyorquinos van a ver que podemos mantenernos enfocados y hacer el trabajo”, dijo el lunes.

Pero se enfrenta a una creciente presión para limpiar su administración, incluso por parte de la gobernadora Kathy Hochul, una demócrata que tiene el poder de destituirlo de su cargo.

Adams nombró a Philip Banks en 2022 como adjunto de seguridad pública, un papel no visto en Nueva York desde la década de 1990 que le dio una amplia influencia sobre los departamentos de policía y bomberos más grandes del país.

Banks se había desempeñado anteriormente como el miembro uniformado de más alto rango de la policía de Nueva York, pero renunció abruptamente en 2014 después de verse envuelto en otro escándalo de corrupción que sacudió al Ayuntamiento.

En ese caso, los investigadores federales lo investigaron por 300 mil dólares que terminaron en cuentas bancarias de él y de su esposa. Dos empresarios fueron condenados posteriormente por sobornar a policías y otros funcionarios. Banks no fue acusado, pero fue nombrado coconspirador no acusado.