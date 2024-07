Acusan a hombre que golpeó a la primera ministra danesa

Copenhague, Dinamarca.-Un polaco fue acusado el miércoles de atacar el mes pasado a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el abogado del agresor.

El hombre de 39 años se acercó Frederiksen en una plaza del centro de Copenhague el 7 de junio y la golpeó en la parte superior del brazo izquierdo. La primera ministra sufrió únicamente un traumatismo cervical menor.

Henrik Karl Nielsen, abogado del sospechoso, cuyo nombre no se ha revelado, dijo a The Associated Press en un correo electrónico que el hombre se declarará inocente y que no recuerda el episodio.

Frederiksen fue trasladada de inmediato a un hospital para una revisión, y canceló su programa de trabajo de los siguientes días, incluida su aparición en eventos relacionados con las elecciones del Parlamento Europeo.

El hombre fue acusado de atacar a un servidor público o a una persona que realiza una labor pública, dijo Nielsen. Si es declarado culpable, enfrenta multas o hasta ocho años de cárcel. Se ha programado un juicio para el 6 y 7 de agosto en Copenhague.

Los medios daneses han dicho que el hombre probablemente estaba bajo la influencia de las drogas e intoxicado en el momento del incidente, ocurrido en las últimas horas de la tarde.