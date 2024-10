Hospitalizan de emergencia a Cardi B

Nueva York.- Cardi B dijo que fue hospitalizada por una emergencia médica y que tendrá que perderse una actuación el sábado por la noche en un festival de música de Atlanta.

“Estoy muy triste por compartir esta noticia, pero he estado en el hospital recuperándome de una emergencia médica los últimos días y no podré actuar en ONE MusicFest”, escribió la rapera ganadora del Grammy en Instagram. “Me rompe el corazón no poder ver a mis fans este fin de semana”.

Y añadió: “Pronto volveré mejor y más fuerte. No se preocupen”.

La nativa de Nueva York, de 32 años, no dio detalles sobre su condición.

Hace menos de dos meses, Cardi dio a luz a su tercer hijo con el rapero Offset. Ambos están pasando por un proceso de divorcio.

Tenía previsto actuar junto a Earth, Wind & Fire, Nelly, Gunna y GloRilla en el ONE Music Fest de dos días de duración.