Judicializarán 3 carpetas contra ex funcionarios corralistas

Chihuahua.- Antes que termine 2024, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua estará judicializando tres carpetas contra ex funcionarios de la administración del ex gobernador Javier Corral Jurado, anunció el titular del órgano, Abelardo Valenzuela Holguín, al dar a conocer los avances que se llevan contra ex servidores públicos.

Refirió que el proceso contra el ex mandatario estatal se mantiene suspendido en virtud del fuero constitucional por su calidad de Senador de la República y han recibido algunos notificaciones de los conocidos como amparos buscadores, toda vez que los ex funcionarios corralistas han interpuesto los recursos para saber si son investigados por alguna causa.

Valenzuela Holguín precisó también que los ex titulares de salud y comunicación social en la era corralista, han sido acreedores a un criterio de oportunidad por lo que están en libertad, caso contrario a quien fungió como director del deporte, Juan Pedro Santa Rosa, quien está enfrentando el proceso.



En el marco de los trabajos realizados por la Fiscalía Anticorrupción y que han sentado precedente, Abelardo Valenzuela destacó la aprehensión de la ex alcaldesa de Nuevo Casas Grandes y su ex secretaria de Ayuntamiento, así como la recuperación de activos como en el caso de Saucillo en donde se regresaron bienes por dos millones de pesos.