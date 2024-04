Demandan ciudadanos seguridad y mejores servicios: La Torre

Chihuahua.- Miguel La Torre Sáenz, candidato a presidente municipal por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT), dijo que las principales demandas ciudadanas son seguridad, erradicación de la corrupción y mejoras en servicios.

En seguridad, La Torre Sáenz propuso aumentar el sueldo de los policías, regresar los bonos a los elementos, adelgazar la nómina, así como el equipamiento de las fuerzas preventivas como unas maneras de dignificar el trabajo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Respecto a los servicios básicos, aseguró que, de llegar a la Presidencia Municipal, no cobrará el impuesto predial a quienes carecen de servicios básicos; también propone entrega de becas 29 a 64 años, a personas con discapacidad, sector de la población que no cuenta con este beneficio dado que el gobierno federal no lo cubre.

Miguel La Torre recriminó la falta de la construcción del nuevo relleno sanitario y el endeudamiento por 35 millones de pesos por estudios y la compra de un inmueble que no se hizo y que se manejó como la obra insigne de la actual administración.

“Le quedó mal a los vecinos de Romanzza y sus alrededores porque no hizo nada ahí, y los vecinos está sufriendo las consecuencias”, acotó.

En su encuentro con medios al lado de Karina Juárez, suplente a la alcaldía capitalina, informó que ya han recorrido el fraccionamiento Robinson, colonia UP, Quintas Carolinas, Punta Oriente y los tianguis de la Diego Lucero y Equus.