Chihuahua: Abren convocatoria para ser policía de proximidad

Chihuahua.- Hoy salió la convocatoria para las personas que desean formar parte de la Policía Municipal, la cual cierra 16 de agosto; el inicio de la academia se prevé para diciembre, dio a conocer Martha Moctezuma, directora del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (Isscuu).

Actualmente están en entrenamiento 40 cadetes que pasarán a las filas del cuerpo preventivo capitalino, de los cuales, el 51 por ciento se trata de mujeres, por lo que invitó a quienes tengan el interés de servir a su comunidad se integren a las filas de seguridad.

Quienes estén interesados pueden ingresar a en donde iniciará el proceso de inscripción. Después recibirán un folio que debe anotarse en un lugar seguro y a la mano porque servirá para darle seguimiento al proceso.

Los requisitos para entrar al servicio son ser mexicano; contar entre 18 y 40 años de edad; cartilla del SMN liberada en el caso de los hombres; estatura mínima de 1.65 metros en hombres y 1.55 metros en mujeres; no contar con antecedentes policíacos en los últimos 3 meses y no ser reincidentes; así como no hacer uso de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes.

Se estima que la academia tenga una duración de nueve meses, pues el Programa Rector de Profesionalización aumentó el número de horas. Durante este tiempo, Isscuu otorga una beca de 6 mil pesos, con el fin de apoyarse en el sostén económico, aunque dentro de la academia están dotados de un lugar de alojamiento y comida.

“A pesar de que ellos se integran en un proceso de internamiento, salen un lunes y salen un sábado, ahí comen y ahí duermen... cuando logras cursar y aprobar todas las materias, porque es estudio, hay que aprobar, cuando logras aprobar y graduarte, ya vas a salir con trabajo, vas a ingresar a la DSPM, una de las mejores del país”, expresó Moctezuma.

Con las cuatro generaciones que han salido de Isscuu se ha logrado aumentar en 250 el cuerpo dela Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).