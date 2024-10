Wenedy Guevara asegura que Shakira la invitó a fiesta, pero no la dejaron ir

Ciudad Juárez.– La cantante colombiana Shakira se robó más el corazón de sus seguidores en México después de que a través de un live en sus redes sociales compartió una fiesta en la que estuvo acompañada de las mexicanas Belinda, Kenia OS y Danna, íconos del pop nacional, situación que llegó en el momento justo en que la intérprete de "Waka Waka" confirmó su quinta fecha en la Ciudad de México.

Esta situación pudo haber sido todavía más significativa si hubiera contado con la presencia de Wendy Guevara como representante de la comunidad trans, pues según dio a conocer la propia "Perdida" a través de un live en sus redes sociales, estuvo invitada a ir a la fiesta en Miami, sin embargo, no pudo hacerlo que ya no le dieron el permiso.

“Les voy a contar rapidito. Pues me hablaron de lo de Shakira que para Miami y todo. Yo dije: ‘¡Claro que voy! Yes en inglés con la Shakira’, hermanas”, externó la ganadora de la primera edición de "La Casa de los Famosos México".

En el mismo video la propia Wendy indicó que sus compromisos con Televisa y el reality que tuvo recientemente su segunda versión la habrían dejado fuera de una de las colaboraciones más importantes en su carera artística, por lo que tuvo que cancelarle a la boricua para quedarse en México.

"Entonces, manas, ese día estaba el especial de grabación de ‘La Casa de los Famosos México 2′ de donde dan los premios y me contemplaron para la casa. Hablamos y pedimos permiso de que pues yo no podría asistir a lo de 'LCDLF' porque iba a ir al evento este de Shakira a grabar unas cosas. Entonces, me hablan -’no, que no puedes, que tienes que ir a lo de la casa’-, pero yo dije -’¿yo para qué? Si eso ya son los premios de ellos’-", relató.

Lo peor para Guevara fue cuando varias horas después la televisora le dio luz verde para no acudir al llamado, situación que la hizo enojar mucho ya que había perdido su día y la oportunidad de convivir con una de las exponentes de la música latinoamericana más famosas del mundo.