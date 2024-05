Video: Confunden a Omar Chaparro con Jaime Camil

Ciudad de México.- El conductor de televisión Omar Chaparro, sorprendió con su radical cambio físico, que incluso hay personas que no lo reconocen.

Tal es el caso de una mujer que se lo encontró por las calles de Ciudad de México lo confundió con el reconocido actor Jaime Camil, en hechos que fueron captados en video.

Chaparro compartió en Instagram el clip en el que se observa cómo una mujer se acerca para pedirle una foto, pensando que se trataba de Jaime Camil.

"Me encanta andar en la calle así, estamos filmando en la Ciudad de México y me reconoció la señora", dijo Chaparro.

Posterior, le preguntó a la fan que cómo lo había reconocido y dónde lo conocía, a lo que la mujer le respondió: "Por tus novelas, eres mi actor favorito".

El comediante la abraza y le dice que no lo había reconocido por su nuevo look, la seguidora emocionada le pide una selfie, y es ahí donde Omar le dice que él no es Camil.

Finalmente, la mujer suelta la carcajada y se va del lugar tras enterarse de que se había equivocado, mientras que otras mujeres se tomaban fotos con el presentador de televisión.

La anécdota genero reacciones en redes sociales.