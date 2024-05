Bien por él: Rechaza Nodal a Maluma porque no quiere un tema comercial

Ciudad de México.– El cantante mexicano Christian Nodal aseguró a Luz García, en su canal de YouTube “Noche de Luz” que ha rechazado colaborar con Maluma en varias ocasiones, argumentando que no desea algo meramente comercial.

Puso como ejemplo que incluso el tema “Según quién” del colombiano no le interesó, poco después ese tema se convirtió en un éxito grabado con Carin León, pese a esto, aseguró que no se arrepiente de no haberla aceptado.

“Le digo (a Maluma), cuando yo haga una canción contigo, quiero que sea algo profundo, no quiero algo comercial, no quiero escuchar lo que ya está hecho, quiero que escuchen a un Maluma diferente, quiero arroparte con mi Mariachi con una letra profunda y que sea algo importante”, dijo.

Mencionó que cuando busca colaborar con alguien no busca ser pretencioso como Marc Anthony o Romeo Santos y que está abierto a distintos géneros que no son necesariamente similares al regional mexicano.