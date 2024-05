Rompe el silencio Victoria Justice sobre Dan Schneider

La actriz y cantante Victoria Justice, habló con Marie Claire sobre el documental Quiet on Set, donde varios artistas que trabajaron en Nickelodeon con Dan Schneider en su infancia y adolescencia, relataron sus experiencias detrás de cámaras.

Dijo que su experiencia en Nickelodeon, la cual inició con su participación en la serie Zoey 101 con Jamie Lee Spears, fue mayormente positiva gracias a que su madre siempre estuvo cerca para brindarle apoyo.

"Algo que fue muy evidente en el documental es que Dan (Schneider) tenía un ego muy grande y, a veces, ese ego nublaba su mejor juicio y afectaba la forma en que trataba a las personas, y hubo momentos en que sentí que estabamos siendo tratados injustamente", dijo la actriz.

"Al final del día, mi relación con Dan (Schneider) es muy compleja: lo conocí cuando tenía 12 años y él es la persona que me dio esta gran oportunidad. Cambió mi vida por completo. Lo más probable es que no lo hiciera. No estaría aquí donde estoy hoy si no fuera por él y por él viendo algo en mí. Por eso siempre estaré agradecida. Después de ver su disculpa, creo que reconoce que hizo muchas cosas mal. Creo que si pudiera regresar a una máquina del tiempo, haría muchas cosas diferentes", agregó.