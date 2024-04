Víctima de Fofo Márquez teme por su vida tras denuncia

Edith 'N', la mujer víctima de la agresión física y verbal por parte del influencer 'Fofo' Márquez el pasado 22 de febrero, ha expresado su temor a posibles represalias y el impacto negativo que ha tenido el caso en su vida personal y profesional.

En una entrevista con la reconocida periodista Adela Micha en el programa Me lo dijo Adela, Edith reveló que al principio no estaba al tanto de la identidad ni de la influencia de 'Fofo' Márquez, pero ahora teme por su seguridad y su vida debido a la magnitud que ha tomado el caso.

"Tengo miedo y mucho, tengo temor", confesó Edith 'N', señalando que ha recibido comentarios preocupantes sobre su valentía al denunciar a una figura pública como 'Fofo' Márquez.

Edith compartió que el caso ha afectado su capacidad para regresar a trabajar como asesora inmobiliaria. El hecho de que su trabajo implique tener citas con desconocidos le genera desconfianza y temor a que pueda ser víctima de una trampa.

"No he podido trabajar. Tengo citas con personas que no conozco y me da miedo", expresó Edith, quien ha tenido que buscar otras formas de generar ingresos para solventar sus gastos.