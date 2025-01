Desestima TelevisaUnivision demanda contra Anahí; Van contra community manager

Ciudad de México.- Tras días de polémica, la empresa TelevisaUnivision anunció que no procederá legalmente contra la cantante y actriz Anahí por las acusaciones de trampa en "¿Quién es la Máscara?".

En un comunicado, la empresa declaró su confianza en la inocencia de la cantante y actriz después de una investigación interna que identificó a otros responsables del incidente.

El caso se originó por la supuesta filtración de información que permitió a Anahí adivinar la identidad de varios participantes del programa.

TelevisaUnivision aclaró que la responsabilidad recaía en un community manager, quien fue despedido.

La empresa tomará medidas legales contra los implicados en la filtración, mientras Anahí agradeció el apoyo de sus seguidores y reafirmó su compromiso con su carrera y su público.

“Estoy en comunicación con TelevisaUnivision para aclarar cualquier situación que involucre a mi persona, así como para salvaguardar mi reputación y carrera artística de cuatro décadas, años a través de los cuales, ustedes bien lo saben, siempre me he conducido con total rectitud y profesionalismo. Nunca he tenido nada que ocultar y esta no es la excepción”, escribió.