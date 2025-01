Nicola Porcella niega haber agredido a mujer tras acusaciones

Ciudad de México.– El conductor de "Hoy", Nicola Porcella, negó haber agredido a una mujer luego de que fue señalado de una denuncia anónima que lo acusó de violencia emocional y amenazas, caso que fue presentado en el programa de YouTube Kadri Paparazzi.

A través de ese programa la mujer había asegurado que tuvo que abandonar México por las amenazas recibidas por parte de Nicola y aseguró que se encuentra recopilando pruebas para comenzar un proceso legal en su contra. Sin embargo, el video donde se hacen estas declaraciones fue eliminado tiempo después de que se difundiera la noticia.

En un reciente encuentro con la prensa, Nicola habló sobre el caso, cuestión que el conductor negó categóricamente. Aseguró que no pretende darle seguimiento a la noticia para que pierda relevancia.

“Lo voy a dejar ya en claro para no volver a tocar ese tema: es mentira. Y para generar esa noticia necesitan dos”.

Nicola afirmó que en este momento se encuentra concentrado en su trabajo y que no ha lastimado a nadie, ni planea hacerlo; por lo que considera que no vale la pena poner en riesgo la paz que vive en estos momentos por una noticia que hasta el momento no tiene sustento.