Revela Alex Marín que tendrá 7 nuevas novias

El actor de películas para adultos, empresario y cantante mexicano Alex Marín sorprendió al revelar que planea tener siete novias nuevas, mientras daba una entrevista con el creador de contenido, Aldo Caña. Incluso, confesó cuáles son los nombres de sus recientes prospectos.

En entrevista, el famoso actor de películas para adultos Alex Marín confesó que ha estado ocupado en los últimos meses, debido a que está buscando candidatas que se integren a su grupo de novias, pues ahora planea tener a siete mujeres a su lado.

“He estado movido, haciendo muchos proyectos nuevos. Ves que me di a conocer por ‘Alex Marín y sus tres novias’, es como mi fuerte, pero 'ahorita', ya ando buscando siete, ya van a haber siete novias. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y así, ¿cómo ves? Siete novias, una para cada día”, confesó Alex Marín.

¿Quiénes son las nuevas novias de Alex Marín, hasta el momento?

Por otra parte, el actor de películas porno y empresario mexicano, Alex Marín, confesó quiénes son las nuevas novias que ha integrado a su relación poliamorosa, de las siete mujeres que planea posicionar y enriquecer.

La primera es Melissa Salazar, quien tiene un look parecido al de Alex Marin y al de su antigua novia Mía, pues usa lentes de pasta negros, pero el color de su cabello es rojo. Ella ya cuenta con más de 93 mil seguidores en Instagram.

Por otra parte, está Monserrat Rubio, quien se integró a la relación de Alex Marin cuando aún estaban sus tres antiguas novias. La modelo y actriz para adultos cuenta con 51 mil seguidores en Instagram.

Mientras tanto, la tercera nueva novia de Alex Marín y la más reciente en la relación poliamorosa con tan solo un mes de antigüedad, es Sinaí Marín. Actualmente, tiene casi nueve mil seguidores en Instagram.

¿Por qué Alex Marín quiere siete novias?

Alex Marín confesó que sus primeras tres novias, Mía Marín, Yamileth Rodríguez y Giselle Montes, dejarán de estar en la relación 'poliamorosa', ya que llevan muchos años juntos y ellas ya se cansaron de la industria del entretenimiento para adultos y los viajes, pero continuará teniendo una buena relación con ellas. Así que, planea integrar a siete nuevas personas.

“Se cansan de las giras. O sea, las giras son difíciles por tanto viaje. Fuimos a Europa, fuimos a París, a Londres, fuimos a Praga, Madrid, Puerta de Alcalá, fuimos a Guatemala, Colombia, pero yo no me he cansado. A mí me encanta [...] Las primeras tres ya van a descansar, pues ya son muchos años. Ya van: una, doce; otra, siete, y la otra, seis años y dicen, ‘no, ya queremos descansar’”, confesó el empresario.

De igual manera, Alex Marín reveló cuáles son los motivos por los cuales quiere continuar con la mecánica del poliamor, ahora al tener siete novias, y crear películas para adultos,una de estas razones es para compartir la fama y el dinero que ha ganado con el paso de los años.

“Tres razones por las que yo quiero seguir: una por la fama, yo tengo la fama y quiero compartirla con nuevas novias pero de buen corazón; que no sean niñas interesadas; niñas que quieran progresar y lo necesiten, porque yo las opero, les pongo lipo, implantes, o sea, las dejo bien chulas. [...] La segunda razón [...] es porque puedo con las siete perfectamente, porque no solo son siete novias, son siete suegros, siete suegras, siete familias y con todos lidio [...] Y tercero, demuestro que se puede creer en el poliamor”, señaló Alex Marín.

¿Cuáles son las reglas para ser novia de Alex Marín?

Alex Marin comentó que está haciendo casting para completar el escuadrón de siete nuevas novias, ya que aún faltan cuatro mujeres más, y así dejar descansar a sus antiguas parejas Mía, Yamileth Rodríguez y Giselle Montes. Sin embargo, señaló que las postulantes deben ser fieles solo a él y cumplir con otros requisitos.

“Me interesa mucho que sean bonitas; dos, buen corazón, y tres, que se dejen guiar porque una niña rebelde, pues no. O sea, ‘pelo negro, fina, te vas a maquillar así, vete a un curso de maquillaje’. Hacemos princesas. Este es un negocio de imagen y tienen que ser obedientes”, explicó Alex Marín sobre los requisitos que deben tener sus nuevas siete novias.