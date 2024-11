Revelan que Ángela padece el 'síndrome de la Chimoltrufia'; ¿de qué se trata?

Ciudad Juárez.– Ángela Aguilar de nueva cuenta se coloca en el tema a discusión en las redes sociales luego del hate que ha generado por su relación con Christian Nodal, y es que ahora la hija de Pepe Aguilar está bajo análisis de internautas después de que ha sido señalada de padecer el síndrome de la Chimultrufia que, si bien no es un término médico como tal, sí se ha usado popularmente para designar a las personas que dicen una cosa, pero con sus acciones demuestran lo contrario.

En este sentido, para evidenciar el supuesto "padecimiento", se han viralizado tres frases que la intérprete de “La Llorona” subrayó que no se deben hacer, pero por mantener su relación con Nodal las llevó a cabo.

La primera es cuando en una entrevista recalcó: “Yo no les voy a contar a ustedes cuando yo tenga novio, ¿por qué? Porque no se me hace decente, siento que como persona famosa no puedes hacer esas cosas”. Pero todo cambió en un concierto, donde se subió al escenario con Nodal, y él le dijo: “¡Ay Angelita! ¿Por qué eres tan coqueta?”. A lo que ella respondió: “Porque eres mi novio, Christian”.

La segunda expresión que se ha hecho popular fue cuando, en una de las cápsulas de 17 tips de Glamour México y Latinoamérica, Ángela refirió: “Todo se puede en la vida, excepto la gente casada, no te juntes con gente casada, eso es malo”.

Finalmente, la tercera expresión de Aguilar que realizó en YouTube como parte de su “Vlog #83 Reaccionando a memes de ‘Dime Como Quieres’”, también ha sido muy señalada por los amantes de las redes.

"A mí se me hace que la gente que es infiel es: primero mala persona, segundo no se controla, tercero no tiene los pantalones para decir ‘voy a cortar contigo", contó Aguilar en su momento, pero más tarde se contradijo por su historia con Christian Nodal , ya que se rumora que la joven siempre ha estado detrás de las relaciones del cantante de regional mexicano, e incluso se dijo en su momento que Belinda se dio cuenta de ello y le prohibió a Nodal que se hablaran.

¿Qué es?

El síndrome de la chimoltrufia es un término coloquial y humorístico que se refiere a una forma de comportamiento o estilo de vida algo caótico y desordenado. El nombre proviene de un personaje popular de la televisión mexicana, Chimoltrufia, interpretado por la actriz Florinda Meza en el programa "El Chavo del 8". Este personaje era conocido por su actitud descomplicada, su forma de hablar y su comportamiento peculiar, que a veces resultaba confuso o incoherente.

El "síndrome" no es un trastorno médico reconocido, sino más bien un término que hace referencia a una persona que se muestra impredecible, que a veces contradice lo que dice o hace, o que actúa de una manera desorganizada, como el personaje en cuestión. En ocasiones, el término se usa de forma ligera o divertida para describir situaciones cotidianas en las que alguien parece estar "perdido" o que maneja mal las situaciones.