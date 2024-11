Mayela Laguna desiste en la apelación por la paternidad de su hijo Apolo

Ciudad de México.– Mayela Laguna ha decidido dejar atrás la apelación que había puesto en marcha en contra de Luis Enrique Guzmán por la paternidad de su hijo Apolo luego de los problemas que ha estado pasado la familia Guzmán por la salud de Silvia Pinal, quien desde hace unos días ha estado hospitalizada por un problema de una infección en sus vías urinarias.

La apelación buscaba que Luis Enrique fuera reconocido de nueva cuenta como el padre biológico de Apolo, después de que un juez dictó sentencia y aseguró que no existe un lazo sanguíneo, y por lo tanto responsabilidad parental entre el integrante de la dinastía Pinal y el menor de edad.

“He decidido dejar la apelación, los que siguen este caso saben a qué me refiero (...) Estas últimas audiencias estuvieron llenas de irregularidades, nos dimos cuenta que el INCIFO, la institución de ciencias forenses, no llevan cadena de custodia. Yo sigo sorprendida por miles de cosas, pero ya no quiero seguir, quiero que se quite el apellido (a mi hijo) lo antes posible y seguir con nuestras vidas.”

De esta manera, Laguna anunció que no continuará con la apelación a la sentencia que comenzó hace unas semanas y solicitó que las autoridades correspondientes hagan todo lo posible para que su hijo deje de ser Guzmán ante la ley.

Asimismo, aseguró que tiene la conciencia tranquila tras lo sucedido con su expareja y dejó entrever que decidió sacar su bandera blanca porque quiere cerrar este capítulo de su vida que ha impactado considerablemente en su hijo.