La Venenito confiesa que su sueño es haber nacido mujer y ganar Miss Universo

Ciudad de México.– La Venenito, la joven originaria de Jalisco que se ha hecho viral en las redes sociales por su peculiar forma de ser y expresar a tan temprana edad su identidad de género, reveló durante una entrevista uno de sus mayores sueños, situación que conmovió a muchos de sus seguidores en las redes sociales.

Luis David González, nombre real de la joven, contó que uno de sus mayores anhelos es haber nacido mujer y no tener que sufrir todas las críticas que la gente le hace, así como las humillaciones por las que ha tenido que pasar.

"En otra vida me hubiera gustado ser mujer y ser aceptado por la gente y no recibir críticas diariamente. En otra vida soy mujer y me gustaría ser reina de Miss Universo. En otra vida fui a la escuela y tenía muchos amigos y hacíamos la tarea juntos. En otra vida me hubiera gustado que mi mamá y mi papá me apoyaran en mis decisiones siendo mujer. En otra vida pasé la Navidad con mi familia y todos se hablaban. En otra vida Robelo es mi hermano".

Las palabras de la joven causaron conmoción entre los usuarios, quienes le dejaron mensajes de amor y llamaron a que detuvieran los comentarios de odio hacia una persona tan joven como La Venenito.