Reseña: Una nueva generación se adentra en la emocionante película 'Tornados'

Los Ángeles.– Tenemos una relación compleja con las películas de catástrofes. Basta con ver la discusión sobre un cartel de "Tornados", que se convirtió en una síntesis perfecta de nuestras tendencias de amor y odio.

En la promoción de la película, que se estrenó el jueves en los cines, los actores Daisy Edgar-Jones, Glen Powell y Anthony Ramos aparecen de pie frente a un enorme y amenazante ciclón. No solo contiene varios objetos que se arremolinan en el aire, desde casas hasta camiones, sino que también parece estar en llamas.

Las películas de catástrofes casi siempre deben ser calificadas según una línea. Y la entrada del cineasta Lee Isaac Chung en el canon es perfectamente paradójica.

Puede que no sea justo ni racional, pero hay algo en este género que inspira a espectadores cinéfilos razonables a entregarse con deleite a una premisa descabellada: cuanto más ridícula e ilógica, mejor. Hay algo que decir sobre la alegría de la risa colectiva cuando no había una broma intencionada, o sobre un debate animado después de la película sobre la logística defectuosa de un plan y exactamente cuántas personas han muerto al ser succionadas por un tornado. Estas son las películas que son difíciles de ver con claridad la primera vez, pero que tienden a convertirse en favoritas furtivas con el paso de los años.

Tal es el caso de "Tornados", la película de Jan de Bont sobre la persecución de tormentas y el nuevo matrimonio. El amor colectivo moderno por ella probablemente sorprendería incluso a los críticos que la reseñaron favorablemente en 1996. Parte de eso es ciertamente el hecho de que en los 28 años desde su estreno perdimos tanto a Philip Seymour Hoffman como a Bill Paxton. Pero también es divertido verla con nuevos ojos, ver que Internet recuerda (o se da cuenta por primera vez) de que uno de los cazadores de tormentas fue interpretado por Todd Field, el hombre que luego escribiría y dirigiría “Tár”. La volví a ver recientemente en el avión y me divertí mucho. Había olvidado la apertura demencial, pero recordé el apasionado canto de pies de Dusty .

Ha habido mucho optimismo cauteloso en torno a “Tornados”, que se ha sentido diferente a muchos reinicios y “nuevos capítulos” (cualquier cosa con tal de evitar llamarla secuela) que han aparecido y desaparecido en los últimos años. El público anhela algo grande y divertido, pero le preocupa que no esté a la altura de su idea de lo que debería ser. Esto es inherentemente defectuoso porque “Tornados” se ha ganado su reputación, su citabilidad, a lo largo de muchos visionados y muchos años. “Tornados” es algo que apenas estamos conociendo. Es difícil entusiasmarse demasiado con una primera cita.

Pero Chung, un cineasta más conocido por la relativamente pequeña “Minari”, ha hecho una película sólida con secuencias de acción en aumento que lucen geniales en la pantalla grande. Una vez más, hay un comienzo loco que le da a Kate (Edgar Jones), obsesionada con los tornados, una historia de origen traumática. Su arrogancia al pensar que podía “domar” un tornado con la ciencia le salió por la culata y murió gente; pero cinco años después, su viejo amigo Javi (Ramos) la convence de regresar al Tornado Alley de Oklahoma para intentar un tipo diferente de estudio.

La historia se atribuye a Joseph Kosinski (que en su día iba a dirigirla) y el guión a Mark L. Smith (“The Revenant”) y ninguno de ellos puede sacarse de la cabeza el original. Sí, todos son personajes nuevos (incluido Tyler, el pastor de tormentas estrella de YouTube interpretado por Powell) y la única conexión real con la primera película es que existe la tecnología de Dorothy. Pero es tan referencial que resulta una distracción: líneas de diálogo literales (“No he vuelto”); un intento de convertir a la tripulación de Tyler en una pandilla de Dustys (lo que no le hace justicia a actores como Sasha Lane y Katy O'Brian); hacer que David Corenswet use lo que es esencialmente una recreación de la gorra de béisbol y el auricular de Carey Elwes. ¿No quieren que pensemos en “'Tornados'” en sus propios términos?

Pero Chung claramente también tenía una visión, al intentar situar la locura en un lugar real con estilos y música apropiados para la región y una caracterización más profunda. Los actores secundarios fueron elegidos cuidadosamente. Sus protagonistas, Powell y Edgar-Jones, son interminables y tienen una química palpable, incluso cuando están monologando sobre el poliacrilato de sodio.

Ojalá pudiera saber cómo será la película "Tornados" dentro de 28 años, en 2052. ¿Los niños de 12 años que la vean este fin de semana volverán a verla como una película para relajarse? ¿Sentirán que fue parte de los buenos tiempos de las grandes producciones cinematográficas? En este momento, no parece que esté destinada a durar tanto tiempo. Y nada me gustaría más que equivocarme al respecto.

"Tornados", un estreno de Universal Pictures, tiene una clasificación PG-13 de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos por “acción intensa y peligro, imágenes de lesiones, algo de lenguaje”.

Duración: 122 minutos.

Dos estrellas y media de cuatro.