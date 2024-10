Reseña: Bailarinas exóticas, oligarcas y un cuento de hadas, 'Anora' es un viaje

Los Ángeles.– Las cosas van demasiado bien en “Anora” hasta que una llamada de Rusia y un golpe en la puerta cambian la trayectoria de la película. Esta secuencia extendida, profundamente estresante y desenfrenadamente divertida al mismo tiempo, es razón suficiente para ver ganadora la Palma de Oro de Sean Baker. Pero de alguna manera, el viaje que sigue se vuelve mejor y más interesante.

“Anora” es un cuento de hadas impactante. Una bailarina exótica de Brighton Beach, Anora (Mikey Madison), o Ani, como le gusta que la llamen, atiende una noche a un joven, Ivan (Mark Eydelshteyn), que solicita alguien que hable ruso. Ella puede hablar un poco y entender todo y rápidamente se llevan bien, embarcándose en un viaje relámpago juntos. Primero, Ivan la contrata por hora, luego por la semana por la que ella cobra 15 mil dólares (Teniendo en cuenta la inflación, es aproximadamente el doble de lo que Vivian obtuvo en “Pretty Woman”. Quizá Edward era un exitoso ejecutivo, pero no tenía dinero oligarca). Iván incluso le dice a Ani que habría pagado 30 mil dólares.

En esta imagen proporcionada por Neon, Mark Eydelshteyn, izquierda, y Mikey Madison en una escena de "Anora" | Associated Press

A pesar de lo grosero, feo e imprudente que es todo, también es una especie de bomba de alegría ver a Ani e Ivan entregarse al hedonismo juvenil con fondos ilimitados: hay drogas, champán, jets privados, suites de lujo y, quizás lo más importante, se están divirtiendo. Cuando él le propone matrimonio y se casan en un viaje improvisado a Las Vegas, casi crees que podría funcionar. Entonces los cimientos se derrumban: los padres de Iván se enteran y los tipos que se supone debían cuidar al muchacho en Estados Unidos, son enviados para arreglarlo rápido. Tienen menos de 24 horas antes de que los padres de Iván aterricen en Nueva York e Iván sigue desaparecido. De repente, “Anora” con el tic tac del reloj, el joven rebelde, los matones ansiosos y su bailarina decidida, se convierte en un viaje al estilo “Uncut Gems” (“Diamantes en bruto”).

Antes de “Anora”, no creo que estuviera especialmente preocupada por la odisea de una bailarina exótica que, por un momento fugaz, tiene todo lo que el dinero puede comprar. Ahora no puedo imaginar no haber hecho este viaje, y encontrarme con su colorido conjunto: Anora, Ivan (a quien llaman el Timothée Chalamet ruso), Igor (Yura Borisov) el musculoso de apariencia de matón con una voz suave, ojos amables y un corazón de oro, Toros (Karren Karagulian), el armenio estresado que se suponía que mantendría a Ivan a raya, y Garnick (Vache Tovmasyan), el hermano de Toros, que espera causar una buena impresión en la familia de Iván. No son solo tipos malos: todos son fascinantes y empáticos por derecho propio, solo intentan hacer un trabajo para sus poderosos empleadores. Al final de una noche muy larga con este variopinto equipo, es posible que te preguntes si estás apoyando a Ani para que obtenga lo que quiere.

Como cineasta, Baker tiene una habilidad particular para transportar a los espectadores a lugares a los que normalmente no irían, con personajes que probablemente nunca conocerían. Ya sea que se trate de unas pocas trabajadoras sexuales trans caminando por un tramo poco pintoresco de Santa Monica Boulevard una Nochebuena, una madre soltera y su hijo de seis años viviendo en un motel afuera del “lugar más feliz de la tierra”, o una estrella porno/estafador fracasado que regresa a su casa en Texas, el director encuentra asombro, belleza, humor negro y verdad en lo feo, lo invisible y lo silenciado. Los ambientes son descarnados, no es algo de lo que nadie se quejaría en Instagram, y, sin embargo, se sienten infinitamente más auténticos que algunos otros cineastas que se entregan a la pornografía de la pobreza.

El mayor obstáculo de “Anora” son quizá las ideas preconcebidas. Parece casi demasiado de los 90 que el gran avance de un joven actor provenga de desnudarse y bailar en un poste. Y, sin embargo, en manos de Baker y Madison, funciona: “Anora” abraza y trasciende los clichés. No se trata de fingir que no es explotadora en algún nivel. Ese podría ser incluso el punto. Y, de todos modos, es posible que sorprenda lo rápido que se compromete con este viaje único en la vida.

“Anora”, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por violencia, imágenes sangrientas, contenido de drogas y algunos diálogos.

Duración: 138 minutos.

Cuatro estrellas de cuatro. ⭐⭐⭐⭐