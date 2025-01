'Por mis hu*vos'; Santa Fe Klan amenaza a Maya Nazor con llevarse a su hijo

Ciudad Juárez.– El pleito entre Santa Fe Klan y Maya Nazor sigue haciéndose cada vez más grande luego de la ola de declaraciones de una y otra parte en relación con el pequeño Luka, y es que desde hace unas semanas el famoso compartió en sus redes sociales que su exmujer, Maya Nazor, no lo dejaba ver a su hijo a pesar de que daba una elevada pensión de 200 mil pesos mensuales.

Estas palabras de Santa Fe Klan más tarde fueron desmentidas por Maya, quien aseguró que en realidad ha sido omiso con los pagos, pero, además, que más que el dinero, le preocupaba que anduviera con su padre, quien suele ir acompañado de hombres armados.

Esa acusación se sumó ahora a otra igual de grave, luego de que a través de su cuenta de Instagram Maya compartió un audio (que después borró) en donde el cantante amenazó con quitarle a su hijo, además de que recalcó que el famoso solo busca hacerse la víctima.

"Y sigues haciéndote la víctima, lastimándome con lo que sabes que la gente me va atacar que es el "dinero". Yo no quiero ni un peso de tu dinero y te lo he dicho mucho LO SABES".

"¡Escuchen el audio! Dice que por sus (hu*vos) se va a llevar al niño". En el clip, de breves segundos de duración, se escucha una presunta discusión entre Maya Nazor y Santa Fe Klan en la que el cantante le dice que él su puede llevarse a su hijo "por mis h*evos".

"Me lo voy a llevar", se escucha decir a Santa Fe Klan, "no puedes quitarme al niño así nada más", le responde Maya a lo que el cantante le dice: "sí puedo, por mis huevos, ¿como la ves? sí puedo".

Hasta el momento, Santa Fe Klan no ha reaccionado al audio filtrado y tras quejarse de no poder ver a su hijo.