'Por algo pasan las cosas'; conductora de 'Sale el Sol' revela que tiene cáncer

Ciudad Juárez.– Un tumor maligno en la garganta fue lo que descubrieron médicos en la conductora de "Sale el Sol" Paulina Mercado. Fue ella misma quien reveló su condición médica durante una charla con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, en donde agregó que será sometida a una intervención quirúrgica para poder extraer el tumor, esto después de que en los últimos años le extrajeron uno benigno de la cabeza.

El tumor fue descubierto hace dos semanas durante un estudio óseo rutinario, en el cual detectaron un bulto significativo a la altura de la garganta. “Ya está muy grande, me lo van a quitar por el cuello. Siento que nuestras cicatrices son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para dónde ir y cómo debo de vivir el aquí y el ahora”, expresó la conductora con un mensaje lleno de esperanza.

Paulina también compartió el impacto emocional de su diagnóstico y la necesidad de buscar ayuda para sobrellevarlo. Confesó que, al principio, el miedo le impedía siquiera mencionar la palabra “cáncer” y recurrió a la terapia y a la meditación para poder afrontar la situación. Respecto a sus hijos, Paulina comentó que, aunque les preparó un discurso para suavizar la noticia, el proceso fue doloroso para ellos. “Las cosas por algo pasan, y no me pregunto por qué, me pregunto para qué, y estoy encontrándole un significado lindo”, afirmó, mostrando su actitud resiliente.

La conductora también pidió a sus seguidores y compañeros de trabajo que encendieran una veladora por ella, mientras se prepara para enfrentar la intervención quirúrgica.