Opciones de películas para que vayas entrando en el espíritu navideño

Nueva York.- Hollywood produce programación navideña tan rápido como se fabrican los juguetes en el taller de Papá Noel, con cadenas de televisión, canales de cable y servicios de streaming que ofrecen especiales de temporada.

Las opciones de este año incluyen tres secuelas del éxito de Hallmark Channel de 2023, “Christmas on Cherry Lane”, una docuserie que sigue lo que sucede cuando se deja una carta a Papá Noel en el correo y el clásico en stop-motion “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”.

A continuación te presentamos 10 opciones para que te metas en el espíritu navideño:

— Lindsay Lohan protagoniza una nueva comedia romántica navideña para Netflix llamada “Our Little Secret”, que se estrena el miércoles. Lohan e Ian Harding (“Pretty Little Liars”) interpretan a ex novios que pasan la Navidad juntos después de descubrir que ahora son hermanos. “Tiene mucho corazón y es muy divertida y creo que eso es lo que necesitamos en el cine estos días”, dijo Lohan a The Associated Press en una entrevista. Kristin Chenoweth también aparece en la película.

— “Dear Santa, The Series” te calentará el alma como una taza de chocolate caliente. Ahora en su segunda temporada, el programa destaca el programa Operation Santa del Servicio Postal de los Estados Unidos, donde los niños le escriben cartas a Santa y un equipo de elfos ayuda a cumplir sus deseos navideños. La nueva temporada se transmite en Hulu a partir del viernes.

— Candace Cameron Bure y Cameron Mathison protagonizan “Home Sweet Christmas” como antiguos amigos de la infancia que se reencuentran tras la muerte de un familiar que les deja a ambos su granja de azúcar de arce. La serie se estrena el domingo en Great American Family.

— ¿Recuerdas la película de 1985 “Brewster's Millions”, protagonizada por Richard Pryor y John Candy? El clásico de la comedia ha sido actualizado con un toque navideño. “Brewster's Millions: Christmas” está protagonizada por China Anne McClain como Morgan Brewster, una rica heredera que perderá la fortuna de su familia a menos que complete una serie de tareas a tiempo para Navidad. Se estrena el 5 de diciembre en BET+. La película también está protagonizada por Romeo Miller y dos de los hijos de Pryor, Richard Pryor Jr. y Rain Pryor.

— La película de Hallmark de 2023 “Christmas on Cherry Lane” fue un gran éxito para la cadena. La película sigue a tres familias en Nochebuena que viven en la misma casa en diferentes períodos de tiempo. Tres secuelas se transmitirán en Hallmark+, que abarcan desde 1951 hasta la actualidad. Jonathan Bennett y Vincent Rodriguez III protagonizan la primera secuela, “Season's Greetings from Cherry Lane”, que se estrena el 5 de diciembre. “Happy Holidays from Cherry Lane” se estrena el 12 de diciembre, protagonizada por Catherine Bell y James Denton. La tercera película, “Deck the Halls on Cherry Lane”, llega el 19 de diciembre con Erin Cahill y Brooke D'Orsay.

— Una película romántica navideña original llamada “A Season to Remember” se transmite el 7 de diciembre en OWN. Michele Weaver interpreta a una periodista deportiva que trabaja duro para demostrar su valía en una industria dominada por los hombres, pero que a veces no consigue oportunidades. La presión es grande para encontrar una historia convincente la semana anterior a Navidad. Weaver se asocia con un fotógrafo independiente (Nathan Owens) que la ayuda a encontrar el romance, la confianza y el camino correcto.

— Freeform ha designado su programación de diciembre como “25 días de Navidad”, con contenidos navideños que se emitirán desde la mañana hasta la medianoche. El 8 de diciembre es un día destacado con la franquicia “The Santa Clause” de Tim Allen y el clásico de stop motion de 1964 “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” y “Frosty the Snowman” de 1969.

— Smokey Robinson y Halle Bailey presentan el especial navideño de Motown de NBC el 11 de diciembre (se transmitirá al día siguiente en Peacock). Leyendas de Motown como Robinson, Gladys Knight y The Temptations cantarán algunas de sus canciones más conocidas, así como melodías navideñas. Bailey interpretará un popurrí de música de Diana Ross y The Supremes, mientras que Jamie Foxx dirigirá un tributo a Stevie Wonder con Andra Day, Bebe Winans y Jordin Sparks. Una banda en vivo de 11 integrantes acompañará las presentaciones.

— El 17 de diciembre se emitirá en Disney+ una nueva edición navideña de dos episodios de “Los Simpson”, titulada “O C'mon All Ye Faithful”. Un famoso mentalista llega a Springfield y usa sus trucos mentales para aumentar el espíritu navideño. Cuando Homer queda hipnotizado y cree que es Papá Noel, el resto del pueblo cuestiona sus propias creencias navideñas y el significado de la palabra milagro. El especial también tiene música de Patti LaBelle y Pentatonix.

— Netflix transmitirá dos partidos de la NFL el día de Navidad. Primero, los campeones del Super Bowl LVII, los Kansas City Chiefs, se enfrentarán a los Pittsburgh Steelers, seguidos por los Baltimore Ravens que se enfrentarán a los Houston Texans. El servicio de streaming está regalando a Beyoncé a través de su beyhive esta temporada navideña, ya que la superestrella actuará en el entretiempo durante el partido en el que participará el equipo de su ciudad natal, los Texans. Los partidos del día de Navidad en Netflix también estarán disponibles en la televisión abierta en las ciudades de los equipos que compiten.