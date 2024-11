Fallece la mamá del exTimbiriche Erick Rubín

Ciudad Juárez.– Myra Milanszenko, madre del exintegrante de Timbiriche, Erick Rubín, falleció este lunes, dio a conocer el famoso a través de sus redes sociales.

Hace unas semanas, a principios de octubre, Legarreta, expareja de Rubín, dio a conocer que la señora fue hospitalizada de emergencia en el Instituto Cardiovascular de Puebla y reveló que se le había extirpado un pulmón tras ser diagnosticada con un tumor.

“Lo de Mayra fue un sustito, pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Fue una cirugía de pulmón, de muy pocos días supimos que tenía un tumor, le extirparon un pulmón completo, pero la verdad es que ha respondido muy bien, está en muy buenas manos, principalmente en las manos de Dios”, declaró en un encuentro con medios.

A través de su cuenta de Instagram, Rubín compartió un mensaje de despedida: "No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estas ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despierto en la quietud de la mañana. Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tu cenizas a llorar. No estas ahí, no has muerto”.

Hace un día, Erik Rubin estaba compartiendo contenido usual en sus redes sociales, por lo que se entiende que el fallecimiento de su mamá ocurrió hace pocas horas.